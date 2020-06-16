Шість випадків зараження коронавірусом виявили минулої доби у Шумському районі, п’ятеро інфікувань підтвердилося на Збаражчині. Поодинокі випадки COVID-19 виявили в обласному центрі, Тернопільському, Зборівському, Бережанському районах.

Учора вірусологи обласного лабораторного центру провели 154 дослідження методом ПЛР, у 16-ти випадках коронавірус підтвердився. Географія нових випадків розширюється, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Зокрема, коронавірус поширився на села Бодаки, Великі Вікнини Збаразького району. Одразу шестеро заражених виявили у селі Бриків Шумського району.

«Нині не варто послаблювати карантин у Кременецькому районі, погіршилася ситуація і в Шумському районі. Найвищі показники інцидентності зараз у Тернопільському районі, є перевищення показників у Збаразькому районі. На жаль, в місті Тернополі він теж перевищений. Тернопіль дуже залежний від ситуації на сусідніх територіях. Оскільки тут працюють ринки, торгові центри, велика міграція населення. Зокрема, Баворівський спалах теж дав нам неприємності. Він призвів до зростання захворюваності і в місті Тернополі».

Учора в обласному центрі коронавірус виявили у двох людей. Загалом кількість інфікованих у Тернополі сягнула 238 осіб.

Софія Романська

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