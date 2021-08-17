6 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 16 серпня 2021 року.
Про це повідомляють у ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.
На жаль, за останню добу зафіксовано один летальний випадок. Померла 85-річна тернополянка.
Одужало за добу 8 осіб.
За весь час пандемії в Тернопільській області захворіло 70 727 осіб. Одужало 69 032 особи. Зафіксовано 1207 летальних випадків.
Нагадаємо, у неділю від COVID-19 помер мешканець Тернопільської області.
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