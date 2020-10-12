На Тернопільщині за минулу добу не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок ускладнень від коронавірусу.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Разом з тим, підтверджено 194 випадки зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (45 осіб)
Бережанський район (7 осіб):
• м. Бережани – 5
• с. Посухів – 2
Борщівський район (15 осіб):
• смт Мельниця-Подільська – 9
• с. Вільховець – 1
• с. Грошова – 2
• с. Зелене – 1
• с. Більче-Золоте – 1
• с. Шершенівка – 1
Бучацький район (17 осіб):
• м. Бучач – 8
• с. Бариш – 1
• с. Осівці – 1
• с. Матеушівка – 1
• с. Переволока – 1
• с. Бобулинці – 3
• с. Берем’яни – 2
Гусятинський район (17 осіб):
• смт Гусятин – 4
• с. Суходіл – 2
• м. Копичинці – 6
• с. Вікно – 2
• с. Вільхівчик – 1
• с. Васильківці – 2
Заліщицький район (5 осіб):
• м. Заліщики – 2
• с. Мишків – 2
• с. Дунів – 1
Збаразький район (3 особи):
• с. Доброводи– 1
• с. Кобилля – 1
• с. Романове Село – 1
Зборівський район (1 особа):
• смт Залізці – 1
Козівський район (2 особи):
• смт Козова – 2
Кременецький район (6 осіб):
• м. Кременець – 2
• м. Почаїв – 2
• с. Сапанів – 1
• с. Катеринівка – 1
Лановецький район (3 особи):
• м. Ланівці – 2
• с. Нападівка – 1
Монастириський район (22 особи):
• м. Монастириська – 11
• сел. Коропець – 2
• с. Григорів – 2
• с. Доброводи – 2
• с. Вербка – 1
• с. Ковалівка – 1
• с. Горішня Слобідка – 1
• с. Гончарівка – 1
• с. Дубенка – 1
Підволочиський район (4 особи):
• с. Галущинці – 1
• с. Лисичинці – 1
• с. Токи – 2
Підгаєцький район (10 осіб):
• м. Підгайці – 6
• с. Старе Місто – 2
• с. Яблунівка – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• м. Теребовля – 1
Тернопільський район (22 особи):
• с. Чернилів-Руський – 2
• с. Настасів – 4
• с. Товстолуг – 1
• с. Дичків – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Лучка – 1
• с. Довжанка – 2
• с. Забойки – 1
• с. Мишковичі – 1
• с. Красівка – 2
• с. Великі Гаї – 2
• с. Застінка – 2
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Плотича – 1
Чортківський район (14 осіб):
• м. Чортків – 7
• с. Нагірянка – 2
• с. Ромашівка – 1
• с. Давидківці – 1
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Улашківці – 1
• с. Милівці – 1
Шумський район (0 осіб)
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