За минулу добу на Тернопільщині зареєстровано два летальних випадки внаслідок COVID-19.
Як повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, померла 68-річна жителька Копичинець і 61-річний мешканець Великої Березовиці.
Загалом за добу підтверджено 249 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (49 осіб)
Бережанський район (13 осіб):
• м. Бережани – 8
• с. Лапшин – 1
• с. Саранчуки – 2
• с. Котів – 1
• с Нараїв – 1
Борщівський район (21 особа):
• м. Борщів – 6
• с. Ланівці – 1
• с. Пищатинці – 1
• смт Мельниця-Подільська – 2
• с. Шишківці – 2
• с. Сков’ятин – 1
• с. Іване-Пусте – 1
• с. Стрілківці – 1
• с. Кривче – 2
• с. Пилипче – 2
• с. Сапогів – 1
• с. Вільховець – 1
Бучацький район (8 осіб):
• м. Бучач – 2
• с. Підзамочок – 1
• с. Осівці – 1
• с. Переволока – 1
• с. Трибухівці – 1
• смт Золотий Потік – 1
• с. Порохова – 1
Гусятинський район (11 осіб):
• смт Гусятин – 1
• м. Копичинці – 4
• с. Тудорів – 1
• с. Личківці – 1
• с. Самолусківці – 1
• с. Сидорів – 1
• с. Чагарі – 1
• с. Гадинківці – 1
Заліщицький район (11 осіб):
• м. Заліщики – 4
• с. Новосілка – 1
• смт Товсте – 1
• с. Шипівці – 1
• с. Бедриківці – 2
• с. Дорогичівка – 2
Збаразький район (6 осіб):
• м. Збараж – 3
• с. Чорний Ліс – 1
• с. Холодне – 1
• с. Синява – 1
Зборівський район (6 осіб):
• м. Зборів – 4
• с. Ярославичі – 1
• с. Озерна – 1
Козівський район (7 осіб):
• смт Козлів – 1
• с. Козівка – 1
• с. Криве – 1
• с. Конюхи – 1
• с. Велика Плавуча – 1
• с. Таурів – 1
• с. Теофіпілка – 1
Кременецький район (11 осіб):
• м. Кременець – 5
• с. Рудка – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Великі Бережці – 1
• с. Гаї – 1
• с. Бонівка – 1
• с. Великі Млинівці – 1
Лановецький район (2 особи):
• с. Влащинці – 1
• с. Карначівка – 1
Монастириський район (15 осіб):
• м. Монастириська – 6
• сел. Коропець – 2
• с. Ковалівка – 1
• с. Устя-Зелене – 1
• с. Чехів – 1
• с. Задарів – 1
• с. Красіїв – 2
• с. Бобрівники – 1
Підволочиський район (17 осіб):
• смт Підволочиськ – 7
• м. Скалат – 1
• с. Кам’янки – 1
• с. Терпилівка – 1
• с. Пальчинці – 1
• с. Гнилиці – 1
• с. Зарубинці – 1
• с. Колодіївка – 1
• с. Дорофіївка – 1
• с. Криве – 1
• с. Шельпаки – 1
Підгаєцький район (1 особа):
• с. Сільце – 1
Теребовлянський район (10 осіб):
• м. Теребовля – 2
• смт Микулинці – 1
• смт Дружба – 1
• с. Струсів – 1
• с. Заздрість – 2
• с. Сущин – 1
• с. Великий Говилів – 1
• с. Деренівка – 1
Тернопільський район (23 особи):
• смт Великі Бірки – 2
• с. Чистилів – 3
• с. Грабовець – 1
• смт Велика Березовиця – 7
• с. Ігровиця – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Петриків – 1
• с. Смиківці – 1
• с. Прошова – 1
• с. Великі Гаї – 2
• с. Біла – 1
• с. Лучка – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
Чортківський район (31 особа):
• м. Чортків – 22
• с. Долина – 1
• с. Ридодуби – 1
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Звиняч – 2
• с. Джурин – 2
• с. Угринь – 1
• с. Біла – 1
Шумський район (7 осіб):
• м. Шумськ – 5
• с. Биківці – 1
• с. Сураж – 1
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