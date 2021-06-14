Численні рани на ногах і животі: біля чортового колеса собака пожер дитину

Жахливий випадок стався 12 червня увечері у парку Національного відродження.

Бригада “швидкої” рятувала 9-річну пацієнтку, яку покусав собака.

Дитина підійшла до тварини, прив’язаної біля чортового колеса у парку. Наслідки бажання погладити песика були неочікуваними. Із численними кусаними ранами правої гомілки, підколінної ділянки лівої гомілки та живота травмовану дівчинку, після оперативно наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню.

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги.