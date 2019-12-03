Чортківською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження стосовно службових осіб відділу з питань освіти, молоді та спорту однієї з райдержадміністрацій та навчального закладу за фактом розтрати бюджетних коштів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що впродовж червня 2015 року липня 2019 року службові особи незаконно виплатили грошові кошти в сумі 505,6 тис грн. у вигляді оплати праці двом кухарям та комірнику навчального закладу за виконані роботи по забезпеченню харчуванням учнів. З’ясовано, що вищезазначених посад у штатному розписі закладу не було, а процес харчування школярів здійснював приватний підприємець.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, процесуальне керівництво у якому здійснює Чортківська місцева прокуратура.