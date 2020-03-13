«За чисте довкілля» – щорічна всеукраїнська акція під такою назвою пройде на Тернопільщині. Долучаться до масової толоки і чиновники. Вони садитимуть дерева,впорядковуватимуть території, меморіальні комплекси і монументи.

Триватиме акція «За чисте довкілля» протягом двох місяців. Втім, найбільш масова толока запланована на 20 березня. Приділятимуть значну увагу і догляду дерев, – зазначає еколог Олександр Городнюк. Зокрема, передбачено насадження лісів, упорядкування кладовищ, військових поховань та могил.

«Заплановано дуже багато роботи: вивезення сміття, впорядкування скверів, парків, посадження квітів, дерев, вже готуємо саджанці, які будемо садити на узбіччях доріг, лісозахисних смугах, парках, скверах, державних лісництвах. Також плануємо впорядкувати могили борцям за волю України, пам’ятники Січовим Стрільцям, воїнам УПА, алеї Перемоги, Пагорби Слави, території, пов’язані з місцями, подіями, іменами учасників національно-визвольних змагань».

До акції «За чисте довкілля» долучаться працівники обласної державної адміністрації, об’єднаних територіальних громад краю. Учні та студенти братимуть участь у масовому прибиранні після завершення карантинних заходів.

Софія Романська