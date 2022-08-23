Під час державних свят, з 23 до 26 серпня, працівники органів місцевого самоврядування та державної влади працюватимуть дистанційно. Таке рішення прийняли на засіданні Ради оборони Тернопільської області.

– Військові нам рекомендували на День державного Прапора та День Незалежності мінімізувати кількість масових заходів, – розповів голова ТОВА Володимир Труш під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини. – Тому було прийнято рішення звернутися до органів місцевого самоврядування та органів державної влади в області про те щоб з 23 до 25 серпня включно вся робота проходила у дистанційному режимі. Це означає, що в ці дні в органах влади та місцевого самоврядування повинні залишитися тільки ті працівники, без яких структура не може працювати. Всі інші працюють дистанційно. Це пов’язано з тим, що ворог може використати наші святкові дні для того, щоб запускати ракети, вдаватися до інших диверсійних заходів, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

З метою безпеки також було прийнято рішення перенести дату проведення сесії обласної ради, яка була призначена на 24 серпня, а також всіх сесій органів місцевого самоврядування, які мали відбутися у цей період. Про нову дату сесій буде повідомлено пізніше. Володимир Труш також закликав жителів області у святкові дні не перебувати у місцях масового скупчення людей і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.