Держслужбовця, що несвоєчасно повідомив НАЗК про прибуток від продажу квартири, оштрафовано за корупцію

Працівниками УЗЕ в області ДЗЕ НП України, за погодженням з прокуратурою Тернопільської області, складено та направлено до суду протокол про вчинення начальником одного з відділів Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в області правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Встановлено, що посадовець несвоєчасно повідомив НАЗК про суттєві зміни в майновому стані після отримання прибутку від відчуження квартири. Тернопільський міськрайонний суд визнав винним особу у вчиненні корупційного правопорушення та притягнув її до адміністративного покарання у виді штрафу.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області