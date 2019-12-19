Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно начальника відділу державного підприємства, який вимагав і отримав 16 000 грн неправомірної вигоди.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Розслідуванням встановлено, що начальник відділу держпідприємства вимагав у підприємця 500 доларів США за вчинення дій з використанням свого службового становища, а саме за сприяння у перемозі у конкурсі на право оренди та подальше укладення з ним договору оренди гідротехнічних споруд ставу, розташованого у Бережанському районі Тернопільської області. Посадовець запропонував підприємцеві перерахувати на його банківський рахунок 3000 грн, а згодом 13 000 грн, надіславши номер рахунка телефонним повідомленням. Після здійснення грошових переказів правоохоронці задокументували факт отримання неправомірної вигоди посадовцем.

Завершено розслідування за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого службового становища, поєднане із вимаганням).