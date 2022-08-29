П’ятеро мешканців Тернопільщини отримали державні нагороди з нагоди Дня Незалежності України. Серед них чиновник, лісівник, вчителька та двоє водіїв.

Указ про вручення державних нагород президент Володимир Зеленський підписав 23 серпня, напередодні Дня Незалежності, повідомляє Zaxid.net. Загалом п’ятеро мешканців Тернопільщини отримали різні нагороди та відзнаки:

Орден «За заслуги» 3 ступеня отримав директор Шумського комунального лісогосподарського та мисливського підприємства «Волинь» Віктор Горбатюк;

Медаль «За врятоване життя» отримав водій підприємства Михайло Бабій;

Медаль «За врятоване життя» отримав водій автобуса товариства «Чортківське АТП» Василь Смеречинський;

Відзнаку «Заслужений працівник освіти» отримала директорка ЗОШ №2 у місті Копичинці Наталія Хорощак;

Відзнаку «Заслужений юрист України» отримав заступник голови Тернопільської ОДА Володимир Важинський.

В указі йдеться, що людей нагородили «за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку».