17 липня, Верховна Рада України може розглянути законопроєкт нардепа від «Слуги народу» Максима Бужанського про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти.

Бужанський пропонує подовжити термін права здобуття освіти мовою національної меншини, яка не належить до країн Європейського Союзу, до 1 вересня 2023 року. Зокрема, це стосується учнів, які до цього часу навчалися російською мовою.

Цю ситуацію у прямому ефірі медіаплтаформи «Файне місто» прокоментував керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк.

– Ще в травні голова ВРУ Разумков говорив про те, що нам потрібно повернутися до питання мови. Чому це їх так турбує? Вони не знають, що робити з занепадом економіки, яка стрімко летить вниз. Влада не розуміє, як зупинити коронавірус та почати новий навчальний рік. Тепер вони взялися за мову. Є намагання крок за кроком відновити позиції мови окупанта. Вони хочуть змінити закон про освіту, про українську мову для того, аби залишити російську у навчальних закладах. Ми розуміємо, що ця ініціатива відображає світогляд «слуг народу». Для них російська мова – це мова, якою вони спілкуються та живуть, а українською «змушені розмовляти», бо так вимагає закон. От його й вирішили змінити, – зазначив Олег Сиротюк.

Свободівцеь підкреслив, що законопроєкт Бужанського зазнав шквалу критики, однак влада вирішила на це не зважати.

– Вони анонсують розгляд цього законопроекту попри те, що він отримав негативний висновок Міністерства освіти і науки України ще за попереднього керівництва. Мабуть, чинне вже буде схвалювати, адже його очолив ексрегіонал. Також цей законопроєкт не схвалив профільний комітет. Однак його таки «пропихають» у порядок денний Верховної Ради і будуть намагатися проголосувати. Люди, які розуміють, що ініціатива монобільшості щодо наступу на українську мову є небезпечною, у четвер і п’ятницю вийдуть на акції протесту. Ми всі пам’ятаємо «Мовний майдан» у часи Януковича. Чинна влада, яка наслідує діяльність банди Януковича, мабуть, хоче побачити ще один такий Майдан у нашій країні. Якщо «слуги» не розуміють, кому мають служити – українському народу чи кремлівським завсідникам, то, мабуть, доведеться їм пояснити. Це – великі виклики для українського суспільства, для кожного з нас, хто розуміє, що потрібно піднімати Українську державу, утверджувати українську мову. Саме на це був спрямований той мовний законопроєкт, який ухвалили минулого року. Зараз ми бачимо відкат назад, спробу реваншу, намагання повернути закон Ківалова-Колесніченка. Тепер це ініціатива Бужанського – повернення до двомовності й утвердження концептів «руского міра», – наголосив Олег Сиротюк.