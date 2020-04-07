Карантин – це профілактична міра, яку на сьогоднішній день підтримує багато країн не тільки Сходу, а і Європи. Вона накладає певні обмеження на громадян, проте не варто на них зосереджувати свою увагу, адже з усього можна отримувати користь.

Для багатьох це нетиповий і непростий період, але якщо зосередитись на позитивних аспектах, то можна вільний час використати конструктивно. Для цього потрібно знайти собі заняття, яке буде приносити задоволення і здатне урізноманітнити буденність. Якщо це дається вам складно, то ми готові поділитись своїми ідеями:

• зарядка і фізичні вправи;

• перегляд хороших фільмів і серіалів;

• інтернет-прогулянки по музеях;

• кулінарні експерименти;

• самоосвіта, читання цікавої літератури, книг;

• онлайн-вечірки з друзями і концерти улюблених артистів;

• вивчення іноземних мов;

• настільні або комп’ютерні ігри.

Всі з перелічених ідей мають освітній або розважальних характер, якщо змінювати різні види діяльності, то дні карантину будуть проходити легко і непомітно, адже ви завжди будете при ділі. Практично у кожного зараз є доступ до інтернету, де можна дивитись якісні і цікаві фільми, їх така велика кількість, що і за рік всі не переглянеш. Головне в такий період – не дивитись психологічно тяжкі фільми, які виснажують і викликають негативні відчуття тривоги, зараз краще надати перевагу комедіям і позитивним сімейним кінострічкам.

Не забувайте про фізичні вправи, які не лише підтримують тіло у тонусі, а і активують синтез гормонів радості, вони дуже важливі зараз. Карантин дарує чудові можливості, щоб нарешті зайнятись тим, що завжди було відкладено “на потім”. Можливо, ви мріяли освоїти нову галузь знань чи покращити свої професійні навички, а, може, вже кілька років збираєтесь вивчити іноземну мову. Не зволікайте, а сміливо дійте з форумом Складчина!

Розвиваємось на карантині з форумом Складчина

В домашніх умовах головним джерелом знань є книги та інтернет. В Мережі зараз безліч навчальних матеріалів, різноманітних курсів, уроків, вебінарів та майстер-класів, до яких можна отримати швидкий доступ. Завдяки великій кількості корисного контенту можна стати фахівцем в новій сфері порівняно швидко, навіть якщо це бізнес, психологія чи рукоділля. Звісно, часто крисний контент є платним, але це не повинно зупиняти тих, хто налаштований рішуче, адже на форумі Складчина можна об’єднуватись з іншими людьми для спільних покупок навчальних матеріалів.

Сайт дуже простий у користуванні, це і спілкування і взаємодопомога водночас. Детально ознайомитись з основними правилами форуму можна в спеціальній темі – https://www.skladchina.biz/threads/chto-ehto-za-sajt-kak-poluchit-to-chto-ja-ischu.21168/?from=060401. Будьте на позитиві та розвивайтесь тоді, коли інші розважаються, і ви завжди будете на крок попереду!