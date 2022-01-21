Організація цікавого домашнього дозвілля для хлопчика дошкільного віку допоможе не тільки подарувати гарний настрій, але і своєчасно розпізнати творчі здібності дитини. Пропонуємо кілька цікавих варіантів розважальних ігор для веселого і корисного проведення часу в родинному колі.

Як урізноманітнити сімейне дозвілля: 4 ідеї для всієї родини

В залежності від віку, здібностей та смаків дитини, хлопчика-дошкільника може зацікавити збирання конструктору, перегони на треках, радіокерований транспорт, ліплення фігурок або цікава настільна гра. Який з варіантів краще обрати?

Збирання конструктору

У процесі збирання конструкторів дитина порівнює схожість деталей між собою і терпляче складає їх докупи, тим самим розвиваючи пам’ять, логічне мислення та аналітичні здібності.

Український інтернет-магазин іграшок Kid’s Republic пропонує великий вибір конструкторів на будь-який смак: окрім наборів LEGO тут є цікаві варіанти від інших виробників. Наприклад, японські конструктори бренду LaQ у зібраному стані виглядають як фігурки крокодилів, черепах, хамелеонів, жаб та інших плазунів.

Треки для відчайдушних перегонів

Гра в перегони розвиває дрібну моторику рук малюка, стимулює до швидкого прийняття рішень в екстрених ситуаціях, поліпшує спритність і покращує координацію рухів.

Бренд SCX Scalextric пропонує хлопчикам великий вибір модифікацій треків для перегонів. Така іграшка швидко і без зусиль збирається до купи: малюк має можливість самостійно змінювати конфігурацію треку, створювати та прокладати власні маршрути, а також доповнювати комплект новими перегоновими автомобілями на свій смак і грати в компанії з друзями. З асортиментом виробника можна ознайомитися на сайті магазину «Кідс Репаблік».

Радіокерований транспорт

Такі іграшки добре розвивають реакцію і кмітливість дитини: щоб вірно керувати таким приладом, треба своєчасно зрозуміти, в якій бік повернути та коли вчасно зупинитися.

Хлопчику до 3–5 років краще вибрати радіокерований транспорт з великими деталями без гострих кутів: малюку в такому віці буде достатньо, щоб машинка або літачок рухалися вперед-назад, вліво-вправо та робила повороти на 360°.

Конструктор-автомобіль на радіокеруванні бренду Rastar зробить процес гри ще цікавішим: машинка складається з 65 деталей і збирається власноруч. Можна обрати литі моделі зі світловими ефектами та гумовими шинами: такий автомобіль розвиває швидкість до 9 км/год, а зона дії радіокерування складає до 20 метрів.

Ліплення

Цей захопливий варіант сімейного дозвілля покращує у дошкільняти образне мислення та стимулює роботу обох півкуль головного мозку, а також сприяє посидючості активних дітлахів.

Щоб на повну відкрити творчі здібності дитини під час ліплення фігурок улюблених персонажів, подбайте про придбання наборів з нетоксичних матеріалів. Бренд Hasbro виготовляє спеціальні комплекти для заняття творчістю з неїстівного тіста та нетоксичного пластиліну: ознайомитися з вибором продукції можна також на сайті інтернет-магазину Kidr. Доведіть малюкові, що домашнє дозвілля без гаджетів з друзями або в родинному колі може бути дуже цікавим. Генеруйте нові ідеї, грайте в улюблені ігри та пориньте у пригоди всією сім’єю, навіть не виходячи з дому.