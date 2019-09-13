Вісім днів поспіль на сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка щовечора розгортатиметься нове дійство.

Упродовж 15-22 вересня до уваги публіки представлять вісім різних вистав: від класики до сучасності. Це буде Сімнадцятий Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». У програмі фестивалю: містерія, детектив, чотири комедії, осіння історія та патріотична трагікомедія.

Відкриють фестиваль українською класикою. Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» представить виставу за повістю Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків». Її особливість, за словами головного режисера Тернопільського драмтеатру Олега Мосійчука, в тому, що постановку зробили саме у фольклорному театрі, тож глядачам буде цікаво подивитися як до цього твору підійшли у даному театрі.

16 вересня свою роботу покаже молодий режисер Богдан Гнатюк. Це буде детектив «Украдена краса», який він поставив у Київській академічній майстерні театрального мистецтва «Сузір’я». Події вистави розгортаються у дешевому мотелі, де зустрічаються журналіст-невдаха та дівчина, яка випадково стала свідком таємниці.

П’єсу «Еміграти» найвідоміший польський драматург Славомир Мрожек написав давно та вона залишається актуальною донині і не тільки для України а й для багатьох інших країн. Твір побудований на діалогах двох чоловіків-емігрантів. Один із них інтелігент, що мріє написати книгу про свободу, а інший – простий робітник. Обоє вони виїхали на заробітки, щоб мати можливість прогодувати свої родини. Вони живуть у комірчині під сходами і після роботи говорять про свободу, сім’ю та справжні людські страхи. Цей твір є у репертуарах багатьох театрів, а тернополяни побачать його у постановці заслуженого діяча мистецтв України Вадима Сікорського із Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

Наступні три дні, 18, 19 та 20 вересня, на сцені драмтеатру показуватимуть комедії. Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка привезе до нас виставу «Обережно – жінки!». Вона про те, що французький художник Серж Дюбуа одночасно зустрічається з трьома різними жінками. І звичайно для нього дуже важливо, щоб мила наївна студентка Сорбони Лулу, вульгарна барменша Жаклін і витончена аристократка Марісабель не дізналися про існування одна одної. Але одного дня вони зустрілися.

Французьку тему продовжить і наступна комедія «Вечеря з диваком». У заможного книговидавця П’єра та його друзів є одне дивне хобі. Щотижня вони збираються на спільну вечерю і обов’язково запрошують… дивака, гостя, над яким можна було б цілий вечір жартувати. Коли надходить черга П’єра презентувати свого «дивака», з яким книговидавець познайомився напередодні, усе йде шкереберть. Покаже її Рівненський академічний український музично-драматичний театр.

Для шанувальників класики актори Хмельницького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Михайла Старицького зіграють комедію Вільяма Шекспіра «Приборкання норовливої».

У суботу 21 вересня Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка покаже осіннію історію за твором Альдо Ніколаї «Поверненя в Соренто». Це зворушлива та кумедна, але водночас глибока та сумна вистава про парадокс людського існування. Випадкова зустріч трьох літніх людей стає для кожного із них промінчиком світла і надії в сповненому гіркотою житті.

Закриє цьогорічнйи фестиваль патріотична трагікомедія «Патріс». Поставили її у Київському академічному театрі «Актор». Це вистава про двох молодих журналістів, які шукають на Київському вокзалі свою власну внутрішню батьківщину, свій шлях і своє кохання. Вистава про наше сьогодення – сумне й смішне одночасно.

Із запропонованої програми можна обрати щось собі до смаку, а можна відвідати усі вистави. Починатимуться вони щовечора о 19.00. Квитки на фестиваль можна купити за 50, 65, 75 та 80 гривень. Деталі – у касі драмтеатру.

Ольга Трач