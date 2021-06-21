Закордонними гостями восьмого «Мистецького фестивалю «Ї» стали польські письменники. Юстина Соболевська презентувала свою книгу «Мирон. Ілля. Корнель. Розповідь про Корнеля Філіповича». Пізніше відвідувачі фестивалю познайомилися зі ще двома авторами: Конрадом Янчурою та Зємовітом Щереком.

Конрад Янчура працював копірайтером, журналістом, літературним критиком і контрабандистом. Наразі працює в ІТ. Мешкав у Бухаресті, Кракові та Любачові. «Контрабандисти» – це дебютна прозова книжка Конрада Янчури. З польської її переклав Юрій Матевощук, а видали – у тернопільському видавництві «Крок».

– Найважливіше, те, що в моїй книжці відображається ситуація, коли на тій самій відстані від українського кордону в Польщі відбувається усе те саме, що й в Україні.

Зємовіт Щерек – журналіст, письменник і перекладач. Він розповів про книгу «Прийде Мордор і нас з’їсть».

– Це книга про стереотипи, які мають поляки про Україну, – каже автор. – Після того, як книга вийшла, загальне враження було позитивне, не дивлячись на те, що в ній критикують поляків. Поляки – це насправді дуже дивний народ, який дуже цінує, коли його хвалять. Але, направду, я не знаю іншого народу, в якого більше самокритики. Тому що кожна зустріч поляків починається зі слів: «Яка ж погана Польща».

Під час спілкування Конрад Янчура зауважив, що здивований тим, що такий літературний фестиваль відвідують люди віком молодші 60 років, бо у Польщі це дуже велика рідкість. А Зємовіт Щерек поділився враженнями від Тернополя.

– Мене цікавив Тернопіль як місто, тому що це Галичина, і це місто, як то кажуть, друга столиця Галичини, – сказав письменник. – Але це також місто, яке було зруйноване під час Другої світової війни і відбудоване в стилі сталінського бароко. Я дуже хотів побачити як виглядає місто в такому поєднанні. І мушу сказати, що мені це подобається, і що Галичина перемогла в цьому поєднанні. Місто живе своїм таким галицьким стилем життям.

Фото пресслужби «Мистецького фестивалю «Ї»