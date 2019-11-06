На Тернопільщині побільшало захворювань серед дитячого населення.

Про це повідомила головний спеціаліст-педіатр відділу надання медичної допомоги населенню управління охорони здоров’я ОДА Майя Голяк на колегії.

Минулого року кількість захворювань серед дітей сягнула понад 352 тисячі.

Кількість зареєстрованих захворювань серед дитячого населення Тернопільщини щороку збільшується.

«У структурі поширеності захворювань на першому місці – хвороби органів дихання, на другому – хвороби органів травлення, на третьому – хвороби ока і придаткового апарату, четверте місце посідають хвороби шкіри та підшкірної клітковини, на п’ятому – хвороби кістково-м’язової системи, а на шостому – хвороби ендокринної системи. У віковому аспекті найвищий пік захворюваності, передусім респіраторної патології, спостерігається у немовлят та підлітків», – розповідає Майя Голяк.

Лікарі наголошують: найбільш вразливими до різних захворювань залишаються діти з інвалідністю. На Тернопільщині проживає майже п’ять тисяч таких діток.

Софія Романська