Бойлери Electrolux виготовляються з якісних матеріалів. Виробник пропонує великий асортимент водонагрівачів на будь-який смак.

Щоб правильно підібрати для себе бойлер, потрібно розібратися в його основних технічних характеристиках та особливостях. У цій статті ми розповімо про те, які бойлери виробляє бренд Electrolux, і які вони мають переваги.

Купити водонагрівачі Electrolux можна у відповідній категорії інтернет-магазину ВенКон. Ви зможете підібрати там відповідну модель для свого будинку або квартири, орієнтуючись на тип агрегату, його продуктивність, потужність і наявність додаткових функцій.

Види

Нагрівачі води Electrolux можна знайти в найрізноманітніших модифікаціях, вибравши відповідну модель під свої потреби. Ось основні класифікації водонагрівачів Electrolux:

● За типом нагріву води. Є накопичувальні апарати, які дозволяють нагрівати і зберігати нагріту воду в баку, і проточні моделі, які підігрівають рідину прямо в міру необхідності.

● За типом споживаної енергії. Electrolux пропонує як газові, так і електричні моделі – ви можете вибрати відповідну, виходячи з умов енергопостачання житла.

● За типом установки. Бойлери виробника Electrolux постачаються у найрізноманітніших модифікаціях – горизонтальних, вертикальних, настінних і підлогових.

● За формою бака. Крім стандартних циліндричних моделей, Electrolux виробляє компактні плоскі бойлери.

Ви також зможете вибрати для себе необхідний тип підключення води (нижній або верхній), тип управління (електронний або механічний) і матеріал внутрішньої ізоляції баку (нержавіюча сталь або емаль).

Технічні характеристики

Основні характеристики бойлерів, які потрібно враховувати при виборі: потужність, наявність різних режимів роботи, продуктивність, максимальний показник тиску, тип ТЕНа (для електричних бойлерів).

Потужність водонагрівачів Electrolux

Проточні моделі мають потужність 3,5-27 кВт. Серед них є 3-ступінчасті за потужністю моделі, які дають можливість точніше регулювати нагрів води. Устаткування накопичувального типу має потужність до 2 кВт.

Продуктивність водонагрівачів Electrolux

Проточні водонагрівачі бренду мають продуктивність від 2 до 10 літрів на хвилину. Найменш продуктивних моделей вистачить, щоб забезпечити гарячою водою кран на кухні, а найпотужніші дають достатньо води, щоб прийняти гарячий душ.

Переваги водонагрівачів Electrolux

У більшості бойлерів Electrolux використовується сухий ТЕН. Це подовжує термін експлуатації агрегатів і набагато зменшує темп появи накипу. Сухий ТЕН захищений спеціальною колбою, яка відділяє його від води. В результаті солі не відкладаються на трубках і не знижують їх ефективність. Вам не доведеться чистити бойлер і збивати накип з ТЕНу.

Індикація температури води дозволяє відстежувати рівень нагріву і регулювати роботу бойлера.

Якісні матеріали, які використовуються при виготовленні, дають бойлеру високий рівень надійності, забезпечують хорошу теплоізоляцію і практичність агрегатів.

Поради щодо вибору

При виборі бойлера важливу роль відіграє кілька його параметрів. Серед них: тип монтажу, обсяг, тип ТЕНа.

Обсяг бака бойлера і спосіб його установки пов’язані між собою. Якщо електричний водонагрівач невеликий, він, як правило, монтується на стіну. Настінний тип установки доступний для бойлерів з баком до 100 літрів. Більш об’ємні моделі часто випускаються в підлоговому виконанні. Настінні бойлери також можуть встановлюватися горизонтально або вертикально – вибирайте те обладнання, яке краще впишеться у вільний простір санвузла. Пам’ятайте, що вертикальні моделі працюють ефективніше, зате горизонтальні – займають менше місця.

Що стосується обсягу, необхідна кількість літрів води залежить від її споживання і кількості людей, що живуть в будинку. Одній людині вистачить 50 літрів, навіть якщо вона любить часто приймати душ і активно користується кухнею. А ось на сім’ю з 3 чоловік з маленькою дитиною краще купувати модель від 120 літрів.

Тип ТЕНа впливає на вартість бойлера і частоту його обслуговування. Мокрі ТЕНи дешевше сухих, однак схильні до утворення накипу. Через це їх доводиться чистити хоча б раз на рік, інакше вони почнуть різко втрачати продуктивність. Сухі ТЕНи дорожчі, зате захищені від накипу.

Якщо ви оберете бойлер Electrolux, то отримаєте надійний агрегат, який буде багато років працювати без поломок і погіршення ефективності.