Чим гордиться Вишнівецька ОТГ та що для її жителів є у пріоритеті – розповів очільник громади Володимир Кравець

13/03/2019 Розмір тексту:

Вишнівецьку об’єднану територіальну громаду у її створенні та розвитку можна порівняти із дитиною, котра, зіпнувшись на ноги, переступила трирічний поріг свого життя. Що вдалося і не вдалося за цей час, розповів голова Вишнівецької ОТГ Володимир Кравець.

Володимире Васильовичу, час швидкоплинний. Здається, нещодавно три сільські і селищна ради об’єднались в одне ціле. Чи не розчарувались у реформі місцевого самоврядування?

– Звичайно, ні. Нині переконую в цьому й інших. Хоч і довелося в роботі зіткнутись із багатьма бюрократичними і чиновницькими амбіціями. Та ми протиставили їм нашу віру в зміни, наполегливість, бажання покращити життя людей у громаді у всіх його галузях. Бо то вимога часу. Під лежачий камінь вода не потече…

Чим гордиться сьогодні Вишнівецька громада?

– Насамперед, радію з того, що багато зроблено в освіті: перекрито дахи 4 середніх шкіл. Зроблено капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Бодаківська Зош І-ІІІ ступенів. На її базі запрацював і новостворений дитячий садочок, де 24 малюки мають можливість розвиватись і готуватись до школи. А хіба не приємно зайти у Старовишнівецька ЗОШ I-III ступенів, де капітально відремонтовано спортивний і завершено поточний ремонт актового залів?! Чи у Вишнівецький ЗДО «Малятко», у якому відремонтовані приміщення та відкрита ще одна, п’ята група?! У селах Кинахівці і Бутин облаштовано дитячі майданчики. А в останньому ще й бруківкою встелено шкільне подвір’я. Замінено вікна на енергозберігаючі та придбано мультимедійну техніку для комунальних закладів освіти. Тут зроблено поточні ремонти і перших класів тощо.

На першому плані у вас завжди стояв благоустрій. Розповідали, що в зимову пору ви самі вдосвіта сідали за кермо трактора, щоб розчищати дороги від снігу?

– Так краще побачиш свої і недоробки інших. Хтось із господарів не обрізав гілля понад трасу, хтось не прибрав залишки будматеріалів тощо. Є нагода для розмови із старостами чи депутатами. А взагалі обличчя селища і сіл оновлюється: реконструйовано сквер у Вишнівці. Закуплено спеціальну техніку – газонокосарки та мотокоси для комунального підприємства «Комунгосп Вишнівець», щоб і вони були у всеозброєнні для боротьби із бур’янами. Модернізовано і відновлено вуличне освітлення в селищі Вишнівець, селах Кинахівці та Бутин. А також зроблено капітальний ремонт частини вул. Грушевського в смт. Вишнівець та замінено мостовий переїзд на вулицях Сонячна та Центральна у с. Бодаки, облаштовано водостічні канави на вулицях Кременецька, Садова та Богдана Хмельницького в селищі тощо.

А в перспективі?

– І надалі проводитимемо ремонт комунальних доріг в населених пунктах громади. Окрім цього, заасфальтуємо вулиці Почаївську та частину Грушевської (до школи) в селищі. Будуть встановлені сміттєві баки, під які вже залито бетонні плити і зроблено накриття.

Бюджет вашої громади найбільше в минулому році витрачався на середню та дошкільну освіту. Чи не в загоні медицина?

– Звичайно, ні. Хоча одночасно не переробиш всього, що занедбувалось десятиліттями, але плануємо цьогоріч реконструювати вишнівецьку поліклініку, де знаходяться Вишнівецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини та поліклінічне відділення Вишнівецької РКЛ. У будинку плануємо замінити вікна та двері на металопластикові, подбаємо про сучасну лабораторію, придбаємо цифровий флюорограф, наповнимо й іншим сучасним обладнанням. Приємно, що сімейні лікарі вже почали працювати по-новому, підписали 7 780 декларацій із пацієнтами. Вже підписано і договір із Національною службою здоров’я, чим збільшили майже у 2 рази фінансові вливання із державного бюджету. Вирішуємо і проблеми у вторинній ланці медицини. Населення має жити і обслуговуватись в нормальних умовах. Збитковість для нас поняття вторинне, хоча стараємось працювати в збалансованому руслі. Та найголовнішим є підняття рівня життя людей, покращення якості послуг. До речі, за таким принципом і створювався Центр надання адміністративних послуг тощо. Багато чого цьогоріч потребує значних коштів, проекти витратні, як-от реконструкція їдальні у Вишнівецька ЗОШ І-ІІІ ст., закінчення реконструкції тут першого поверху (другий поверх відремонтували минулоріч), заміна вікон у дитсадку с. Бутин і спорудження тут дитячого майданчику-все це плануємо зробити вчасно, проекти мають бути реалізовані, бо цього потребують і діти, і батьки. Прикро, однак, що 16 січня 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження, яким погодив розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у всіх областях. Вишнівецька селищна рада отримала дотацію на цей рік у сумі 3 129 900 грн., що у порівнянні з 2018-им, на 1 320 300 грн. менше, хоча, як бачите, видатки на галузь освіти та медицини зростають. В результаті розподілу бюджет Вишнівецької селищної недоотримав на заклади освіти 950 100 грн. та 600 000 грн. на заклади охорони здоров’я. Тому я звернувся із листом до прем’єр- міністра, щоб виправили ситуацію.

Як ставитеся до підлеглих, до підбору і виховання кадрів?

– Робимо ставку на молодих, ініціативних. Як і на досвідчені кадри. Завжди можу опертись на своїх заступників, інших працівників. Бережемо їх, хоча і не завжди є можливість закріпити. Бо і нашого краю торкається тенденція виїзду обдарованої і високопрофесійної молоді за кордон. Щоб закріпити, створюємо умови. Це і сучасний європейського типу стадіон «Вишнівець», де не лише відбуваються футбольні поєдинки, а й різні заходи влітку. Взимку молодь може займатися у шкільних спортзалах. Запрацювали гуртки художньої самодіяльності, завдяки реорганізації в культурі: на початку минулого року шляхом об’єднання клубних закладів громади створено комунальний заклад «Вишнівецький центр культури та дозвілля». Всі заходи тепер плануються і організовуються спільними силами тут, а проводяться по всіх населених пунктах. В кожному селі працює інструктор з організаційно-масової роботи. Керує всім директор Центру. Ось і до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні 20 лютого ц.р. очільник цього Центру Лілія Філіц разом із колегами готує великий захід,на який запрошуються і школярі, і батьки, і учасники воєнних дій на сході України, волонтери. Не кажу вже про мозаїку проведених різних заходи під час Новорічно-Різдвяних святкувань. Вони описувались у пресі, транслювались на телебаченні. Пройшли зміни і в бібліотечній системі. Тут створено КЗ Публічна бібліотека Вишнівецької ОТГ. А по селах сільські бібліотеки об’єдналися із шкільними і утворили публічно-шкільні бібліотеки-філії комунального закладу «Публічна бібліотека Вишнівецької ОТГ». Це значно наблизило бібліотеки до читачів. Бо, по-перше, тут тепло, можна посидіти за книжкою. По-друге, покращилась культурно- просвітницька робота. Поки що зроблено тут косметичні ремонти. Постійно поповнюється книжковий фонд, є сучасна література,періодичні видання, підручники тощо. В планах – більше.

Співпрацюєте із міжнародними організаціями?

– Завдяки співпраці із міжнародним Центром ЮНЕСКО, в рамках допомоги ТОВ МЦВП ЮНЕСКО, яка постійно налагоджує та розвиває партнерські зв’язки з Україною, вишнівчани, а вірніше наша місцева пожежна організація, вже отримала повнопривідний пожежний спецавтомобіль, який вже використовується в бойовому чергуванні і захищає від лиха не лише нашу громаду, а й сусідні населені пункти. Ми й надалі будемо співробітничати із європейськими друзями. Дає свої позитивні результати й співпраця з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (Програма DOBRE). Більша частина технічної та фінансової допомоги в межах програми спрямована на місцевий рівень: краще управляти ресурсами, підвищувати якість послуг, стимулювати місцеву економіку та посилювати долученість до спільної роботи громадян. Співпраця із програмою DOBRE для Вишнівецької ОТГ принесла чимало позитивних зрушень у різних напрямках діяльності. Працівники апарату проходили навчання та відвідували різноманітні освітні заходи, брали участь в навчальних турах тощо. При підтримці експертів була розроблена Стратегія сталого розвитку Вишнівецької ОТГ на 2018-2026 рр., документ, який має важливе значення для подальшого економічного та соціального зростання громади. В ході реалізації компоненту «Місцевий економічний розвиток», розроблено економічний профіль Вишнівецької ОТГ та програму місцевого економічного розвитку із відповідними проектами. Також, напрацьовано програму покращення освітньої послуги, на яку будуть виділені у 2019 році кошти від донора. Зокрема, заплановано реалізувати проект із переоснащення харчоблоків у навчальних закладах Вишнівецької ОТГ. Багато різноманітних навчальних заходів та форумів було відвідано працівниками Вишнівецької ОТГ, які проходили під егідою Тернопільський Центр розвитку місцевого самоврядування, в рамках програми ULEAD з Європою / ULEAD with Europe. Крім цього, проведено та реалізовано чимало спільних проектів із ГО Освітньо-аналітичний центр розвитку громад та Тернопільське регіональне відділення Асоціації міст України. До речі зовсім недавно Вишнівецька ОТГ стала членом Асоціація міст України. Це сприяє пришвидшенню процесів децентралізації та поширенню успішних практик. Зроблено багато як у навчанні кадрів, так і в конкретних справах. На часі, окрім іншого, будуть завезені м’які крісла в актовий зал Старовишнівецької ЗОШ, тут буде зроблено й озвучення та освітлення сцени тощо.

Чи розглядали ви можливості розширення громади за рахунок інших сільрад?

– Безперечно. Хоча ми і так самодостатні, багато вже зроблено, а з новим приєднанням клопотів лише додасться. Та розумію, що це вимога часу. Боюсь, що від добровільного приєднання держава може прийти до примусового. Тоді втрати і в часі, і в коштах будуть обопільні. Роз’яснюємо жителям навколишніх сіл ситуацію, показуємо їхні нереалізовані і втрачені перспективи. Люди розуміють, та наражаються на рішучий опір сільських голів, котрим комфортно сидіти у владних кріслах, отримувати зарплатню. А як решті людей, то їм байдуже. Думаю,довго так тривати не буде. Щось зміниться і в державі, і в головах людей, котрі перестануть миритись із інертними головами сільрад. Наразі ми відкриті для будь-яких пропозицій.

Розмову вела Ганна БАРВА