Щоденні проби, триразове харчування та страви за рецептами Євгена Клопотенка.

Редакція Т1 Новини розпочинає серію репортажів під назвою “Шкільне життя”. Журналісти розкажуть про тернопільські садочки, спеціалізовані та загальноосвітні школи. У першій серії показали популярні страви у шкільних їдальнях, чим дітей дивують та що обов’язково повинно бути у їхньому раціоні.

На годиннику 9:05 і учні перших класів вже на порозі шкільної їдальні. На сніданок у них сьогодні гречана каша, котлета, салат та чай. Кажуть, готують тут смачно і кожен вже має свою улюблену страву.

Аби діткам кожного дня тут смакувало, головна кухарка Олександра Шеременда завжди вдосконалює меню та шукає чим дивувати своїх клієнтів. Каже, разом із директором розробили рецепт шкільного паніні – чіз кабедж. Запевняють, тут лише корисні інгредієнти, і серед учнів це найпопулярніший перекус. Вартість його 25 гривень.

Далі – в сюжеті.