Причиною підтоплень в Україні є тотальна вирубка лісів, яку влада не може зупинити.

На цьому наголосив депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Володимир Мисик.

– Цій проблемі вже дуже багато років. Кожен президент ще з часів Кучми, приходячи до влади, обіцяє вирішити питання вирубки лісів, бо саме це призводить до підтоплень. Дерева знищують з певною метою. Це пов’язано з тим, що Україна, на жаль, залишається сировинним придатком. Наші дерева вирубують, аби вивести за кордон, виготовити там меблі, а потім нам продати їх за завищеною ціною. Ця проблема буде постійно, бо вирішити її не можуть. Люди з надією дивляться на країни Заходу, Європи. Так, там є позитивні тенденції, але ми не повинні забувати, що, коли Україна тільки спробувала ввести мораторій на вирубку лісів, країни Європи одразу підняли супротив. Виявляється, ця заборона для нас була ефективна. Вирубка лісів сьогодні призводить до надмірних паводків, які підтоплюють житлові приміщення, інші будівлі. Страшенні паводки з Прикарпаття, Закарпаття уже переселяються в Тернопільську область. Чим гірше ми зношуватимемо свою лісову систему, тим гіршою буде ситуація в нашій країні, – зазначив Володимир Мисик.

Свободівець додав, що відшкодуванням наслідків підтоплень повинна займатися центральна влада.

– Ситуації, які характерні для кількох областей, не можуть розв’язуватися ні фінансами, ні руками місцевої влади. Тут таким не зарадиш. Це має зробити центральна влада. Згадуємо США. Коли в них відбувалися затоплення, то президент був в епіцентрі трагедії. Наші можновладці у той, коли в людей проблеми, вирішують свої питання щодо призначення міністрів, ділять бюджет. Вони звикли до виборів раз у п’ять років, а вони ще не скоро. От якби підтоплення було рік тому, я впевнений, що всі кандидати у народні депутати вже б там стояли і допомагали, – додав Володимир Мисик.