Та, взагалі, нічим. Значення – те ж саме, лише перше – англійською, а друге – українською. Ну, можливо, англійський варіант трохи компактніший. А ще – дає змогу зблиснути своїми пізнаннями у головній мові міжнародного спілкування.

“Всі оті handmade вироби дітей представлені на цій виставці”, – мелодійним голосом промовляє молоденька кореспондентка місцевого телеканалу, розраховуючи, можливо, що глядачі будуть в захопленні від її володіння англійською. Слідом за її розповіддю – включення одного з учасників отої виставки. Молодий хлопчина роз’яснює, як він “тіпа” (зберігаю автентичність монологу) хотів зробити щось оригінальне і в процесі роботи “тіпа” вийшло отаке…

В даному випадку маємо дві крайнощі, втиснені в кількадесят секунд екранного часу. З одного боку – снобістське самовихваляння кількома завченими англійськими фразами (“І ми, Химко, люди!”), а з іншого – механічне засмічення мови словом-паразитом (яке, до речі, можна чути на кожному кроці). Воно, звісно, не так ріже слух, як повсюдні й постійні гидотні тюркські матюки, та все ж, можна сказати, дряпає його. На тлі отих “тіпа”, “получаю”, “вообщє”, “конєчно” майже ідеально літературна українська мова, яка звучить в фільмах про АТО (“отакої”, “непереливки”, “спіймав облизня”) сприймається як щось неприродне і неправдиве. Крім того, заходившись, в дусі настанов Ірини Фаріон, Лариси Ніцой і Тараса Кременя, викорінювати російськомовну продукцію, ми залюбки кинулися в обійми англійської мови. Зізнаюся: люблю її з дитинства і до того, як податися в журналістику, тривалий час працював перекладачем. Але всі оті нинішні “Vow!”, “лайки”, “смайлики”, “олд скули”, “промоушени”, “кастинги”, “інсайдери”, “брейн-сторми” видаються мені явним перебором і підтвердженням того сумного факту, що рідна українська не здається нам цілком самодостатньою. І що ми схильні понад всяку міру заповнювати її різними іншомовними запозиченнями. Що це – прояв комплексу меншовартості?

Без Jack Daniels straight, мабуть, не розберешся. Тобто, не хильнувши нічим не розведеного славнозвісного віскі…