Як скласти шкільне меню, щоб їжа смакувала школярам? Відповіді на це питання шукали під час семінару у Тернопільському професійному училищі ресторанного сервісу і торгівлі.

На семінар з’їхалися керівники відділів освіти з різних районів області. Вони обговорювали нові стандарти шкільного харчування та шукали варіанти вдосконалення шкільного меню. По завершенню семінару його учасники дегустували приготовану їжу.

“Ми зібрали керівників відділів освіти для того, щоб вони побачили, що шкільне меню може бути якісним і смачним. І при цьому це не потребує багато коштів. У рамках семінару ми послухали не тільки теоретичну частину, де обговорили питання якісного харчування, а й побачили реалізацію п’ятиденного меню, яке є корисним та недороговартісним”, – наголосила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

Додамо, що з 1 січня в Україні діють нові вимоги до шкільного харчування. Зокрема, у шкільних буфетах забороняється продавати чипси, сухарики, попкорн, ковбаси, сосиски, копчену і солону рибу, деякі солодощі та ін. Також встановлені групи харчових продуктів, які повинні бути в щоденному шкільному раціоні учнів — це злакові, овочі, фрукти, ягоди, молочні продукти.