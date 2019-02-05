Чию кандидатуру підтримує Роман Заставний на президентських виборах-2019?

05/02/2019 Розмір тексту:

Чи піде його партія на вибори Президента-2019, і якщо так – яку кандидатуру вона висуватиме – ці питання протягом останніх місяців Романові Заставному ставили найчастіше.

Тож в результаті всеукраїнського партійного з’їзду «Народного фронту», який відбувся 2 лютого, народний депутат повідомив: політсила, яку він представляє, не висуває жодного кандидата на президентські перегони в березні цього року.

Натомість присутні на з’їзді члени партії одноголосно підтримали лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка, що братимуть активну участь у формуванні нових Верховної Ради та Уряду.

«Щодо існуючих сьогодні кандидатів у президенти України – дотримуюсь положень, що глава держави має уособлювати високі моральні, професійні цінності та чесноти, чітко розуміти зовнішню політику держави. На жаль, із тих, хто подав заявку на президентство – не бачу жодної такої особи», – підсумував Роман Заставний журналістам телеканалу ІНТБ.