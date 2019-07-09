На вихідні у Тернополі побував Степан Кубів. Щоправда, статус поїздки другої людини у Кабміні наразі важко визначити. Якщо читати сайт облдержадміністрації, то пан Степан побував виключно у державних цілях.

Якщо дивитися на світлини у соцмережах, то може скластися враження, що він виконував роль віп-агітатора списку партії Порошенка, у якому він на 12 місці.

У будь-якому випадку Кубів засвідчив свою присутність та теоретичну можливість вирішити важливі для міста проблеми: майбутнє недобудованої бібліотеки та ремонт Гаївського шляхопроводу. Однак виникає питання, що заваджало урядовцю, який, до речі, є уродженцем Тернопільщини, за 4 роки перебування у владі вирішити ці важливі для Тернополя проблеми?

Тепер, очевидно, розуміючи, що місту у вирішенні цих справ реально може допомогти тільки Гройсман (а про це свідчить високе місце заступника Надала Стемковського у списку Української стратегії), віце-прем’єр демонструє нібито свою причетність до майбутніх рішень уряду. Зрештою, чекати залишилися недовго…