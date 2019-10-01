В області працює група ревізорів зі столиці.

Повідомлення про зустріч аудиторів з тимчасовим очільником області Іваном Крисаком розмістила на своєму сайті обласна адміністрація.

Йдеться про те, що перевірять використання державних коштів по субвенціях, державних фондах і програмах. Зважаючи на те, що в останні роки в область закачані мільярди гривень – є що перевіряти. Зрештою, і кого. В першу чергу, йдеться про управління капбудівництва, яке проводило тендери і контролювало проведення робіт, а також управління освіти та охорони здоров’я. Зрозуміло, що формальними стрілочниками “призначать” керівників цих установ, або ж відповідальних працівників. В гіршому випадку – підрядчиків.

Хоча й можливо, що перевіряючі знайдуть ниточки до бенефіціарів схем, які сиділи у вищих кабінетах (а дехто сидить досі). Наприклад, у справі скандального ремонту доріг відрізками по 40 метрів.

Нагадаємо, шо за наслідками перевірки Рахункової палати, ці та інші епізоди дорожнього будівництва перевіряє НАБУ.