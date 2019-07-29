Керування автомобілем у нетверезому стані – досить поширене порушення на Тернопільщині, – кажуть у Патрульній поліції області. Втім, уже з початку 2020-го року нетверезих кермувальників чекає кримінальна відповідальність. Поліціянти сподіваються, що завдяки новому закону п’яних водіїв поменшає.

Наразі статистика керування автомобілем у нетверезому стані невтішна. Упродовж минулого робочого тижня інспектори зафіксували 15 фактів цього порушення, у шести випадках рівень алкоголю перевищував допустиму норму у понад десять разів, – повідомила речниця Патрульної поліції області Катерина Басалига.

«Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння вважається одним з найбільш тяжких порушень правил дорожнього руху, яке несе в собі суспільну небезпеку. За керування у нетверезому стані водій несе адміністративну відповідальність згідно статті 130 КУпАП: на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 10 200 гривень та позбавлення права керування на 1 рік.

За таке порушення, вчинене вдруге штраф сягає 20 400 гривень, прав позбавляють на три роки. Якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані,

передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в 40 800 гривень та позбавлення права керування на 10 років».

Додамо, з 2020-го року діятиме кримінальна відповідальність за водіння у нетверезому стані. Перше порушення обходитиметься у 34 тисячі гривень з позбавленням прав на 3 роки, у разі повторного порушення штраф сягатиме 51 тисячі грн.

Софія Романська



