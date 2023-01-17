Сезон Національної Баскетбольної Асоціації у розпалі. З його старту ми вже побачили багато несподіванок і сюрпризів, однак є команди, які грають стабільно на своєму рівні і залишаються претендентами на чемпіонство незважаючи ні на що. До таких команд можна з упевненістю віднести «Філадельфію Сіксерс» у яких у складі є одні з найкращих гравців Ліги Джоел Ембійд і Джеймс Харден.

Букмекер https://parimatch-uz.com/parimatch-casino/ не ставлять «Філадельфію» в ТОП-3 команд, які претендують на титул, проте, незважаючи на це, «Сіксерс» залишаються грізною силою, якій цілком під силу зробити це. Розглянемо шанси Ембіїда та компанії на тріумф у сезоні 2022-2023.

Ключові гравці «Філадельфії» у сезоні 2022-2023

Минулого сезону, центровий «Сіксерс» Джоел Ембіїд зробив великий внесок для перемоги над міцними «Торонто Репторс» у першому раунді Плей-офф. Однак у другому раунді “Філадельфія” зустрілася з “Майамі Хіт” і цей “горішок” Ембіїду та компанії “розколоти” не вдалося. Сезон був провалений, Ембій, який так і не отримав нагороду найціннішому гравцю, не приховував свого розчарування. Проте вже в новому сезоні у Філадельфії з’явиться новий шанс кинути виклик найкращим командам Ліги.

На даний момент, команда має досить сильний склад, і багато експертів вважають, що «Сіксерс» під силу дістатись до фіналу NBA. Незважаючи на той факт, що Джеймс Харден неодноразово зазначав, що на 100% присвятив себе перемозі в першому сезоні за нову команду, для вболівальників гра «Бороди» була багато в чому розчаровує. У літнє міжсезоння Харден тренувався з подвоєною самовіддачею, і на старті нового сезону ми бачимо, що ці тренування дають плоди. Чого тільки вартий фантастичний переможний матч у виконанні «Філадельфії» та Джеймса проти «Лос-Анджелес Кліпперс», де «Сіксерс», що розігрує, оформив трипл-дабл з більш ніж 20 очками і 20 передачами.

Талановитий Тайріз Максі покращує свою гру від сезону до сезону і в цьому «регулярні» від гарду «Філі» чекають на новий прорив. Команда також має досить глибокий ростер для підтримки Ембіїда і Хардена. Тобайас Харріс гратиме як третій юніт в атаці. Незважаючи на той факт, що заміну Джоелу Ембіїду знайти неможливо, колишній шостий гравець року Монтрезл Харрел обов’язково допомагатиме Філадельфії, коли Ембіїду буде потрібен відпочинок.

Серед інших ключових фігур відзначимо Деантоні Мелтона та Шейка Мілтона, які за необхідності можуть зіграти і у стартовому складі без втрати якості гри. Матіс Тайбулл демонструє впевнену гру у захисті та робить свій внесок у перемоги команди.

Шанси «Філадельфії» на чемпіонство у сезоні 2022-2023

Розглянемо три сильні сторони команди, які можуть відіграти ключову роль у Плей-офф цього сезону.

Потужна атака

Джоел Ембійд, Джеймс Харден, Тайріз Максі та Тобайас Харріс – це одна з найпотужніших атакуючих ліній у Лізі. «Сіксерс» зайняти 5 місце за відсотком триочкових та 6 місце за відсотком точних влучень. Якщо Ембіїд зможе провести сезон, а головний Плей-офф на рівні MVP, а Джеймс Харден повернеться до тієї форми, в якій він був у «Рокетс» кілька років тому, то суперники «Філадельфії» мають великі проблеми у захисті. Команда з такою потужною атакою просто має боротися за титул!

Пристойний захист

Спочатку може здатися, що оборонна частина команди не виглядає надто сильною, проте минулого сезону «Філадельфія» змогла зарекомендувати себе в багатьох оборонних статистичних категоріях. «Філадельфія» є найкращою командою, що обороняється, у фарбі за рахунок Джоеля Ембіїда, Пі Джей Такера, Матісса Тайбулла і Де’Ентоні Мелтона. «Філа» входить до ТОП-5 захисних команд за кількістю очок суперника та ефективних кидків із гри команди супротивника. На даний момент, Матіс Тайбулл – це безумовно один із найкращих захисників на периметрі в Лізі, який може зіграти у захисті відразу на кількох позиціях. Захист Філадельфії в жодному разі не можна недооцінювати.

Відсоток реалізації штрафних кидків

Філа змогла завершити сезон на першому місці за відсотком реалізації штрафних, забивши фантастичні 82,4%. Без кидків зі штрафних здоровий напад не може нормально існувати. У ситуації, коли в лідерів команди не летять кидки, вони дістаються лінії, де з великою ймовірністю будуть набрані очки. Це чудова можливість для гравців протягом усієї гри спостерігати за тим, як м’яч постійно потрапляє в кільце, навіть незважаючи на відсоток реалізації двоочкових та триочкових кидків.

Коефіцієнти

Коефіцієнт на перемогу Філадельфії Сіксерс в сезоні 2022-2023 становить 17,50. Головними лідерами Ліги у плані є «Бостнон Селтікс» (коефіцієнт 4,50). Далі йдуть команди Мілуокі Бакс (6,00) і Лос-Анджелес Кліпперс (8,50).