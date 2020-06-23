Через складну епідемічну ситуацію у Тернополі ряд спортивних комплексів залишаються зачиненими. Дозвіл на тренування мають лише професійні спортсмени, які готуються до офіційних змагань.

Фітнес-центри та спортивні зали, які відновили діяльність під час адаптивного карантину, можуть продовжувати роботу. Про це повідомив на засіданні міського оперативного штабу начальник управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР Микола Круть. Серед спортсменів коронавірусу поки не виявляли.

«Є пропозиція продовжити обмежувальні заходи, які вже були запроваджені штабом. Зокрема, це стосується заборони навчально-тренувальної і спортивної роботи, окрім спортсменів, які готуються до офіційних змагань. Щодо діяльності фітнес-центрів і спортивних залів, то ті заклади, які відкриті станом на сьогодні, вони дотримуються санітарних вимог, і ми не бачимо великої потреби обмежувати їхню діяльність. Серед спортсменів, працівників закладів спорту немає жодного випадку інфікування коронавірусом».

Усі спортивні заклади повинні посилити санітарно-епідеміологічні правила. Зокрема, працівникам і спортсменам зобов’язані щодня вимірювати температуру, серед вимог — дотримання соціальної дистанції та регулярна дезінфекція.

Софія Романська