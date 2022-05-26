Більше двохсот випадків захворювання на мавпячу віспу вже зареєстрували у країнах Європи, США і Канаді.

Що це за хвороба і чи загрожує вона Україні розповіла генеральна директорка ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб» Оксана Чайчук.

– Мавпяча віспа – це зоонозне інфекційне захворювання, яке передається до людини через гризунів та близький контакт з приматами, – розповіла Оксана Чайчук. – Інкубаційний період захворювання складає від 6 до 21 дня. Перші випадки у Європі зафіксовані у Великобританії 7 травня. Саме тоді почалася реєстрація захворювання на мавпячу віспу у жителів європейських країн. Потім воно поширилось на Португалію, Іспанію, зараз реєструють випадки у Франції Бельгії, США, Канаді, Німеччині. Перша країна, яка оголосила карантин проти мавпячої віспи – Бельгія. Там зареєстрували три випадки захворювання. Всього зареєстровано чуть більше 200 випадків. Заражаються люди внаслідок тісного контакту з приматами чи при поданні м’яса диких гризунів. Ми не говоримо про жителів України, але є люди, які споживають таке м’ясо. Є інформація, що найбільше випадків мавпячої віспи реєструється серед гомосексуалістів або бісексуалів, тобто коли є прямий контакт зі шкірою чи слизовими. Передається хвороба також повітряно-крапельним шляхом – при статевому контакті і поцілунках та контактно-побутовим шлях, коли є пошкодження цілісності шкіри чи слизових оболонок. Симптоми захворювання: лихоманка, болі у м’язах та спині, збільшення лімфатичних вузлів та загальна слабість, втомлюваність.

Оксана Чайчук зауважила, що про небезпеку цього захворювання говорити ще рано тому, що немає її швидкого поширення як, наприклад, при коронавірусі. Офіційних даних про реєстрацію випадків захворювання мавпячою віспою в Україні немає. Та оскільки це інфекційне захворювання у Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб вже працюють над тим, щоб придбати тест-системи для діагностики цього захворювання.