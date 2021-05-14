В Україні поширюється понад 30 штамів коронавірусу. За словами епідеміологів, найбільш небезпечний індійський штам. Його активність вже зафіксували у Європі, відтак є загроза поширення і в Україну.

Індійський штам — агресивний і контагіозний. Як зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, цей штам частіше призводить до тяжких наслідків і вражає молоде покоління.

“Індійський штам коронавірусу точно буде в Україні. І це реальність, і говорити треба правду. Зараз він уже зафіксований, зокрема, у країнах-сусідах, це Чехія, Польща, Румунія. І тому зрозуміло, що в кінцевому підсумку він з’явиться і в Україні, як це було із британським штамом або з південноафриканським. Індійський штам досить важкий, він досить агресивний, більш контагіозний, досить складна клінічна картина з ураженням різних органів, зокрема, і шлунка, нирок. Сильна інтоксикація, і цей штам вражає молоде населення, що дуже неприємно”.

Додамо, нині в Україні простежується стабілізація захворюваності з COVID-19. Всі регіони вийшли з “помаранчевої” зони карантину. Щодо Тернопільщини, то наразі з хворобою бореться близько п’яти тисяч жителів краю. Попри позитивні тенденції, рівень захворюваності в 1,2 рази перевищує загальнодержавний показник.