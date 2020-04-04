У лікарки Хмельницького військового шпиталю лабораторно підтвердили коронавірус – це перший випадок захворювання на COVID-19 у Збройних силах України.

Як повідомили у командуванні медичних сил ЗСУ, лікарка кілька днів перебувала на амбулаторному лікуванні ГРВІ. Напередодні її стан погіршився. Жінку госпіталізували до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом “пневмонія”. Пізніше – лабораторно підтвердилася коронавірусна інфекція. Наразі визначили 10 людей, які контактували з хворою, яких відправили на самоізоляцію.

Тернопільські артилеристи із зараженою на коронавірус лікаркою не контактували, – запевнила капітан медичної служби артбригади Людмила Винничук. Наразі військовослужбовці беруть участь у спецнавчанні на полігоні.

«У бригаді наразі немає військовослужбовців з підозрою на коронавірус. Ми дотримуємося усіх профілактичних заходів. Карантин для тернопільських військовослужбовців проходить непомітно, адже наразі відбуваються тактичні навчання на військових полігонах. Вважаємо, що в таких умовах – це найкращий вихід для військовослужбовців. Оскільки це дозволяє ізолюватися від цивільного населення. Також тактичні навчання не збирають надто багато людей, а тільки невеликі групи. Окрім цього, використовуються засоби індивідуального захисту».

Додамо, підрозділ охорони тернопільських артилеристів цими днями завершив тактичні навчання. За інформацією речника артбригади Юрія Кульпи, артилеристи продемонстрували високу бойову виучку та злагодженість, а також на відмінно справився із усіма поставленими завданнями.

Софія Романська