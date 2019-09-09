Батькам тернопільських школярів повідомили про нововведенняІнформацію про те, що з 1 вересня учнів 1-4 класів по всій території Тернопільській області забезпечать безкоштовними світловідбиваючі жилетами, спростували. Про це повідомила начальник управління освіти і науки у Тернопільській області Ольга Хома. З її слів, таке нововведення впровадили лише на території міста Києва. В інших ж регіонах молодшим школярам не обов’язково ходити у світловідбиваючих жилетах, і, відповідно, їх поки не видаватимуть, адже відповідне рішення мають ухвалювати місцеві органи влади.