Інформацію про те, що з 1 вересня учнів 1-4 класів по всій території Тернопільській області забезпечать безкоштовними світловідбиваючі жилетами, спростували.

Про це телеканалу Тернопіль 1 повідомила начальник управління освіти і науки у Тернопільській області Ольга Хома.

З її слів, таке нововведення впровадили лише на території міста Києва. В інших ж регіонах молодшим школярам не обов’язково ходити у світловідбиваючих жилетах, і, відповідно, їх поки не видаватимуть, адже відповідне рішення мають ухвалювати місцеві органи влади.

Батькам тернопільських школярів повідомили про нововведення

Батькам тернопільських школярів повідомили про нововведенняІнформацію про те, що з 1 вересня учнів 1-4 класів по всій території Тернопільській області забезпечать безкоштовними світловідбиваючі жилетами, спростували. Про це повідомила начальник управління освіти і науки у Тернопільській області Ольга Хома. З її слів, таке нововведення впровадили лише на території міста Києва. В інших ж регіонах молодшим школярам не обов’язково ходити у світловідбиваючих жилетах, і, відповідно, їх поки не видаватимуть, адже відповідне рішення мають ухвалювати місцеві органи влади.

Опубліковано Т1 Новини Понеділок, 9 вересня 2019 р.