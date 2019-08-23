717 загальноосвітніх навчальних закладів зареєстровано на Тернопільщині. Але чи всі вони відкриють двері школярам першого вересня, наразі невідомо.

В області надають перевагу опорним загальноосвітнім навчальним закладам. З початку нового навчального року на Тернопільщині запрацює 33 таких шкіл. Втім, рішення про закриття школи приймають на місцевому рівні влади.

«У школах, де є багато дітей, питання про закриття ніхто не розглядає. Що стосується школи першого ступеня: це перші-четверті класи, то діти обов’язково повинні навчатися у закладі, що знаходиться неподалік їхнього дому. Про закриття навчальних закладів першого ступеня не може бути й мови. Наразітриває удосконалення мережі закладів освіти, створення опорних шкіл та їх філій. Зокрема, у 2019-2020 навчальному році в області функціонуватимуть 33 опорні заклади та їх 80 філій. Кабінетом Міністрів України було затверджено положення про освітній округ та опорний заклад. Згідно з ним місцева влада у межах одного або кількох регіонів зможе об’єднуватися для створення освітніх округів. Це дасть можливість стимулювати владу на місцях уважніше ставитися до мережі освітніх закладів та ефективно витрачати кошти на їх утримання», – розповідає начальниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома.

Учнів з віддалених сіл до шкіл підвозитимуть автобусами, – запевняють в ОДА. Цього року курсуватиме сорок шкільних автобусів.

Софія Романська