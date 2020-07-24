Тернопільська область наразі належить до регіонів із значним поширенням COVID-19.

Відтак Міністерство охорони здоров’я не дозволяє проводити оздоровчу кампанію для дітей. Оскільки відкриття таборів збільшує ризик поширення корнавірусу.

На Тернопільщині – понад 121 000 дітей шкільного віку, – повідомив начальник управління сім’ї та молоді області Ігор Чорний. Усі потребують відпочинку та оздоровлення в літній період.

«У нас були надії, що дитячі табори дозволять відкрити з 22 червня. Ми спілкувалися під час об’їзду із керівниками таборів, які готували стаціонарні заклади до відкриття. Проте нині не відомо, коли розпочнеться оздоровча кампанія у нашій області, і чи розпочнеться. Відповідне рішення приймає регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій».

Нагадаємо, на Тернопільщині цього тижня епідеміологи зафіксували підйом захворюваності на коронавірус. Вже другу добу в регіоні реєструють понад чотири десятки нових випадків зараження. Відтак в області вирішили не послаблювати карантинних обмежень. А вчора Уряд вирішив продовжити адаптивний карантин в Україні до кінця літа.

Софія Романська