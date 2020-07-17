Загальноміське свято “Випускник-2020” та вручення атестатів має відбутися 31 липня. Відповідне рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом.

У Тернополі – понад 1400 випускників загальноосвітніх шкіл. Усі зможуть взяти участь в урочистій ході. Втім, необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

«Сьогодні прийнято рішення щодо проведення свята «Випускник-2020» 31 липня в усіх навчальних закладах. Випускники зможуть отримати документи про завершення навчання. Це буде проводитися на відкритому повітрі із застосуванням усіх карантинних обмежень. Крім того, ми плануємо провести загальноміську ходу. Очікується, що шикування буде на вулиці Руській, поруч із шостою школою із дотриманням усіх карантинних вимог. Медики були не в захваті від проведення такого свята, але як показує практика останніх днів, ситуація у Тернополі стабілізується. В нас кількість хворих на COVID-19 є значно меншою, ніж середня по Україні, в нас значно вищий показник по проведенню тестування. Відповідно ці дані дозволяють нам провести такий захід. Тому заплановано, що хода відбудеться 31 липня на вулиці Руській, далі завершиться загальносвятковим заходом на центральному стадіоні», – заявив міський голова Сергій Надал.

Отже, в місті розпочали підготовку до свята «Випускник-2020». Втім, його проведення все ж можливе лише у разі стабільної епідемічної ситуації. Якщо ж показники із захворюваністю різко збільшаться, свято можуть заборонити.

Софія Романська