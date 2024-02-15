Серед питань, які хвилюють нині українців, одним з головних є таке: як сприймають нашу боротьбу з жорстоким ворогом інші країни?

З тієї допомоги, що надходить до нас, начебто випливає, що цивілізований світ нам здебільшого співчуває і намагається різною мірою нас підтримати. Звичайно, між заявами лідерів США і НАТО на кшталт “Ми не дамо Росії перемогти” чи “Не дозволимо Росії пройти переможним маршем по Європі” і реальними поставками необхідних нам озброєнь є, скажімо так, деяка неприємна для нас розбіжність, але… нічого не вдієш: ми і вони сприймаємо нашу війну проти росії дещо по-різному. До того ж, напевно, було б надмірним оптимізмом вважати, що нині США і Західна Європа пробуджуються вранці з думкою “А як там Україна?”. І “Що ми можемо зробити ще для неї?”. Зрештою, згадаймо: чи аж так сильно хвилювала нас доля сербів, яких на початку 90-х доволі інтенсивно бомбардували US Air Force під егідою ООН? Так, було трохи тривожно, що війна розгулюється не десь в хронічно турбулентних Африці чи на Близькому Сході, але загалом бойові дії на Балканах хвилювали нас стільки часу, скільки тривало повідомлення про них у теленовинах. Тому й не слід дивуватися (і тим більше – обурюватися) тим, що Європа і Америка поступово повертаються до своїх домашніх проблем (що там говориться у приказці про свою сорочку?).

Он український форвард іспанської “Жирони” Артем Довбик розповів, як в Іспанії реагують на розв’язану росією війну на нашій землі. “Люди в Іспанії забувають про війну в Україні. Вони просто взагалі не розуміють, що в нас відбувається. Ми спілкуємося, буває, на цю тему – їм це нецікаво. У нас з Віктором (Циганковим) декілька разів запитували в команді про війну. Ми їм показували фото – перші кілька хвилин вони у шоці, а далі їм стає це нецікаво, вони бігають, сміються…”, розповів Артем.

Ах які ж cerdos, себто свинюки, оті іспанці! Бігають і сміються, коли за якихось три з половиною тисячі кілометрів від них (приблизна відстань від Мадрида до Києва) гримить і палахкотить війна! Ну, дали з десяток “Леопардів” не найновішої моделі, та й то їхня міністерка оборони кивала навздогін пальцем – мовляв, використовуйте їх лише і виключно для оборони!

Вони, може, таки й cerdos (іспанський суддя, цілком можливо, підклав нам добрячу свиню, не призначивши пенальті у матчі з італійцями), але… краще озирнімося навколо і подивимося, як сприймають війну наші рідні краяни-українці, як вони поводять себе під час воєнного стану, яку високу національну свідомість виявляють. Подивимося і, цілком ймовірно, переконаємося, що оті іспанські cerdos є, в порівнянні з багатьма нашими цілком сформованими свинюками, безвинними маленькими поросятками: необізнаними, доволі байдужими до наших бід, зацикленими на своїй кориді, Ла Лізі, зрештою, апетитному хамоні.

Їм вибачливо – вони від нас за 3 (три) з половиною тисячі кілометрів. Наші ж свинюки – ось тут, начебто в умовах війни, але – теж зациклені на тому, щоб нажертися і розважитися. Трохи перепочити – і знову нажертися і розважитися…