Кінь, цей вірний друг, помічник і супутник людини ще з доісторичних часів, завжди був оточений багатою символікою. У прозі, поезії, піснях, на картинах художників. Дехто з представників Equus Caballus, тобто домашнього коня, був увіковічнений в історії, як от кінь Олександра Македонського Буцефал.

А ще він завжди дорого цінувався (“Пів царства за коня”!). Згадайте, як у “Хрещеному батькові” впертючий і, як йому здавалося, всесильний і невразливий кінорежисер Вольц вихвалявся своїм рисаком вартістю $600 тис. І саме його з точним сицілійським розрахунком вирішив використати дон Корлеоне, підсунувши відрізану голову улюбленого коня просто впертюхові в ліжко, давши тому зрозуміти, що не зупиниться ні перед чим…

А ще пригадую, як кинувся вірний кінь у море слідом за пароплавом, на якому відпливав герой Владіміра Висоцького – білогвардійський поручик у фільмі “Служили два товариші”. І той, не в силі більше бачити муки бідолашної тварини, пустив кулю собі в скроню…

kinopoisk.ru

А ще на стінах кімнат нашого університетського гуртожитку, в яких мешкали дівчата, часто можна було побачити красиво виконаний малюнок, на якому ще молодий Ален Делон дуже ефектно скакав на гарному коневі берегом океану…

Словом, начебто суцільна романтика і позитив. Але…якось так вже не пощастило бідолашному непарнокопитному – якщо люди хочуть підкреслити чиюсь, скажімо так, не надто фотогенічну зовнішність, то кажуть “коняча морда”. Або ж, в залежності від ситуації, “коняча посмішка”. Останнім часом ці малоприємні епітети в соцмережах постійно переслідують шефа російської дипломатії Сєргєя Лаврова, якого його “государь” Путін послав “отдуваться” за себе на зустріч G20 на індонезійському острові Балі. Відкинувши вбік почуття такту, певну схожість, напевно, можна запримітити, хоча, звісно, Сєргєй Вікторовіч не винен, що його таким народила “мамаша” – за посильної допомоги “папаши”. І докоряти йому цим не можна. От що стовідсотково можна і треба поставити йому в вину, то це те, що він сьогодні з фанатичною впертістю забезпечує зовнішньополітичну підтримку варварській агресії свого шефа В.Путіна в Україну. І робить це, попри солідний вік (72 роки) невтомно. Он не так давно в Африку “смотался”, де переконував тамтешніх правителів у святості російських намірів і діянь щодо України. А своєю манерою називати чорне білим вперто і навіть “дубово” він нагадує навіть не коня, а радше віслюка. Тож і ображатися на свої “кликухи” у соцмережах у нього немає жодних підстав.

Скоріше може образитися отой самий Equus Caballus (Кінь домашній) за те, що його порівнюють з головним російським дипломатом…