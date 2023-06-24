Популярність онлайн кредитування зростає, до пропозицій подібних компаній звертаються, якщо кошти потрібні в терміновому порядку. Звернення до МФО – найпростіший варіант вирішити фінансові проблеми. У подібних компаніях ви зможете отримати кредит онлайн на картку без відмови терміново 24/7 за п’ять хвилин.

Що треба знати про LoviLave

LoviLave – це онлайн сервіс кредитування, який пропонує кредити до 10 000 гривень на 1 місяць. Для оформлення своєї заявки не треба вказувати мету отримання коштів, позики видають для будь-яких потреб.

Новим клієнтам сервісу LoviLave буде доступно лише 3000 гривень. Однак, щоб підвищити шанс на схвалення позики, радимо взяти кредит на незначну суму та термін. Зазвичай без будь-яких проблем можна отримати кредит до 1500 гривень, терміном до 10 днів.

Цей сервіс працює прозоро, відповідно до законів на території України. Тут немає додаткових комісій. Абсолютно всі умови прописуються у документі.

У сервісі LoviLave отримати кредит допоможе робот Волі – це віртуальний фінансовий консультант. Це дозволило зробити процес отримання кредиту максимально швидким, оскільки заявка заповнюється у форматі діалогу. І будь-коли ви зможете отримати рекомендації віртуального помічника.

Кому можна взяти у кредит кошти

У компанії LoviLave добрий відсоток схвалення заявок клієнтів – до 90%. Послуги сервісу доступні громадянам віком 18-65 років незалежно від офіційного працевлаштування, заробітку та соціального статусу.

У LoviLave кредит може взяти безробітний або людина, яка працює неофіційно, ІП, студент, пенсіонер або фрілансер. Навіть ті, хто вже має незакритий кредит у якійсь іншій фінансовій компанії. А крім цього люди, які мають погану кредитну історію.

Переваги LoviLave

Основні переваги LoviLave в наступному:

• Графік роботи. Інтернет-сервіс діє у будь-який час, включаючи святкові дні.

• Швидкість одержання коштів. Рішення за заявкою буде прийнято за хвилину, кредит можна отримати за 5 хвилин за умови заповнення заявки.

• Найнижчі вимоги до клієнтів.

• Для того, щоб взяти кредит, потрібні лише паспорт та ідентифікаційний код. Сканування документів завантажувати не потрібно.

• Дуже проста заявка, вказуються ім’я та прізвище, телефон та паспортні дані.

• Оформлення проходить в інтернеті, їхати кудись не потрібно.

• Періодично видаються промо-коди з вигідними знижками.

• Після першої успішно закритої позики з’являється можливість взяти суму до 10 000 гривень.

• Безкоштовне продовження кредиту. Це можна робити багато разів.

Інтернет-сервіс дає можливість взяти кошти за 1-5 хвилин, без дзвінків та контактних осіб. Процедура є максимально простою для зручності клієнта.

Вказувати мету отримання коштів не потрібно. Але переважно їх беруть на щоденні витрати, коли не вистачає до найближчої зарплати.

Яким способом взяти кредит

Щоб взяти позику, зробіть найпростіші дії:

На онлайн-калькуляторі потрібно вказати необхідну суму та час позики. Відразу з’явиться сума повернення. Заповнюйте онлайн-заявку у комфортній формі діалогу з роботом. Отримайте рішення протягом максимум хвилини. Це відбувається автоматично прямо на порталі. Система перевіряє дані та дає відповідь за кілька секунд. Після цього необхідно виконати перевірку картки, вказуючи її реквізити. Заключний крок – слід підписати договір. Він також буде оформлений в інтернеті за допомогою цифрового підпису.

Потім кредит буде переведено на картку. Перший кредит ви отримаєте за 5 хвилин, подальші оформляються за хвилину: lovilave.com.ua.

Яким чином повернути кредит

За умовами договору, головним зобов’язанням позичальника є своєчасне повернення коштів. Клієнтам запропоновано кілька варіантів оплати:

• Оплата в особистому кабінеті сайту. Тут вже збережено вашу пластикову картку, з якою спишуть кошти. Платіж відбувається блискавично та без комісії.

• Оплата на веб-сайті. Можна ввести телефон, на який реєструвався користувач, та онлайн-система покаже грошову суму до повернення. Погасити позику ви зможете карткою, без комісій. Даний метод підходить за умови, що у вас немає доступу до кабінету, або коли потрібно погасити кредит за свого родича.

• Оплата за реквізитами. Можливо платити у банку, а також за допомогою онлайн-банкінгу. У цьому випадку оплата оподатковується відсотками і часом провадиться за три дні.

Рекомендуємо платити у своєму кабінеті або на онлайн-порталі, тож платіж пройде за хвилину і без переплати. Якщо не вдається погасити в строк, потрібно оформити пролонгацію для того, щоб продовжити термін дії договору. Для цього потрібно погасити відсотки на поточний день і термін переноситься на звичайних умовах без штрафів.

Чи надійно отримувати кредити в онлайні

Незважаючи на попит на послуги МФО, певні люди побоюються брати онлайн позики та залишати свої особисті дані на онлайн-ресурсі мікрофінансових компаній.

LoviLave пропонує безпечні кредити. На сайті використано сучасні протоколи цифрового шифрування, які не дають викрасти дані відвідувачів. Менеджери компанії можуть гарантувати конфіденційність інформації, це зазначено в договорі.

Онлайн кредит – найшвидший метод вирішення труднощів із фінансами.