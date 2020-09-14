Парадоксально, але факт: нікчемний, здавалося б, інфекційний агент спромігся поставити всю планету з ніг на голову. І на цьому не заспокоївся, а продовжує диктувати їй свої умови.

Цього літа з його вини не відбулися дві топові спортивні події: футбольне Євро-2020 і літня Олімпіада в Токіо. Вони перенесені на наступний рік, але вже зараз, виходячи з розмаху пандемії та відсутності по-справжньому дієвих засобів проти неї, керівники світового спорту висловлюють побоювання, що і влітку 2021 Олімпійські ігри можуть не відбутися. Зокрема, глава японської медичної асоціації Йошікате Йококура заявив, що провести наступного літа в Токіо Олімпійські та Паралімпійські ігри буде складно, оскільки вакцини проти коронавірусу досі не існує. А президент оргкомітету ОІ-2020 Йоширо Морі висловив думку, що ще один раз переносити Ігри ніхто не буде, і що якщо вони не пройдуть наступного року, то будуть відмінені. Схожі песимістичні погляди і у президента МОК Томаса Баха. “Ми не можемо вічно тягнути і зберігати роботу для 3-5 тисяч людей, які займаються організацією Ігор… Не можна щороку міняти весь календар світового спорту і тримати спортсменів у невідомості. Є багато сценаріїв, і не виключено, що доведеться приймати важкі рішення», – зазначив він. Попередньо старт Олімпіади запланований на кінець липня 2021 року.

У президента УЄФА Александра Чеферіна думки щодо європейського футбольного форуму дещо оптимістичніші. Він сподівається, що пандемія коронавірусу більше не вплине на Євро-2020, який теж перенесли на літо 2021 року. На цей момент турнір, згідно з планом, мають намір проводити в 12-ти країнах. “Зараз все підтверджено і ми виходимо з того, що Євро пройде в 12-ти країнах. Такий план. Я впевнений, що у нас все вийде, хоча на проблеми ми очі не закриваємо. Дуже хочеться, щоб скоріше з’явилася вакцина і все прийшло в норму. Найскладніше зараз – це давати прогнози. Ще в лютому ми були впевнені, що Євро пройде за планом”, – сказав Чеферін.

Слід зазначити, що загалом у спорті висловлювати категоричну впевненість у чомусь – справа ризикована. Ще недавно, приміром, хтось із футбольних експертів висловлював думку, що Андрію Ярмоленку варто продовжувати доводити свою профпридатність у складі “молотобійців” у “Вест Хемі”, а не шукати “тиху гавань” деінде. А ось тепер, після невдалого старту команди в АПЛ (програш “Ньюкаслу” 0:2), в якому українець за пів години, проведені на полі, відзначився лише отриманою жовтою карткою, один з провідних вітчизняних футбольних журналістів Артем Франков поділився своїм недобрим передчуттям щодо лондонських перспектив Ярмоленка. Щось йому, мовляв, підказує, що на Андрія чекає черговий загублений сезон в слабенькій команді…

Ігор Дуда