У зв’язку з погіршенням ситуації щодо захворювання на COVID-19 у Тернополі на засіданні оперативного штабу було прийнято ряд рішень щодо посилення карантину.

Одним із пунктів рішення штабу є заборона роботи в комунальних приміщеннях спортивних чи фітнес-залів, ДЮСШ. Такі структури зможуть проводити тренування лише на відкритому повітрі.

Наголошуємо, що дане рішення стосується виключно комунальних установ!

Міська рада не приймала рішення про заборону діяльності приватних спортивних та тренажерних залів, фітнес-залів, закладів фізичної культури та спорту! Відтак, усі перелічені в попередньому реченні установи зможуть далі працювати за умови дотримання санітарних та протиепідемічних заходів, зокрема: проведення температурних скринінгів відвідувачів та працівників, дезінфекції та провітрювання приміщень тощо.

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