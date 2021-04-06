Понад 12 тисяч жителів Тернопільщини вакцинувалися від COVID-19. Минулої доби щеплення провели 250 мешканцям. Це лікарі, їхні помічники, громадські діячі та літні люди.

В області працює 28 стаціонарних пунктів вакцинації. Вони діють у центрах первинної медико-санітарної допомоги, а процедуру здійснюють 9 мобільних бригад.

“Ми вже перейшли до другого етапу вакцинації в області. Далі в першу чергу вакцинуються медичні працівники, які безпосередньо працюють з хворими на коронавірус, а також інші медичні працівники. Також щеплюємо осіб, яким більше вісімдесяти років. Ті особи, які перенесли коронавірусну інфекцію, можуть щеплюватися через 6 місяців після видужання. Наші мобільні бригади виїжджають у медичні заклади, де щеплюються працівники”, – розповіла регіональна координаторка вакцинальної кампанії на Тернопільщині Марія Павельєва.

Нагадаємо, Тернопільщина отримала 16 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Спочатку планували вакцинувати двома дозами 8 тис. жителів краю. Втім, пізніше прийняли рішення використати вакцину у разових щепленнях, а через 3 місяці провести повторне щеплення уже з додаткових партій вакцини.