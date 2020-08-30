Майже чотири десятки нових випадків коронавірусу виявили учора в обласному центрі. Загалом кількість інфікованих в місті сягнула 1586. Наразі бореться з недугою 853 тернополян.

Тернопіль, за постановою Кабміну, перебуває у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки. Це дає можливість освітнім закладам вчасно розпочати навчальний рік. Якщо ситуація далі погіршуватиметься, то школи та виші перейдуть на дистанційне навчання.

“Якщо говорити про рівень епіднебезпеки чи рівень епідситуації, яка склалася в місті Тернополі, то по цих основних критеріях, по трьох національних індикаторах, по яких власне оцінюється рівень епідемічної небезпеки, ми відповідаємо помаранчевій зоні. За нашими підрахунками, місто Тернопіль, немає жодних підстав, щоб потрапити до червоної зони. Перший показник — завантаженість ліжок, у нас він становить до 44%; другий показник – кількість тестувань на полімеразну-ланцюгову реакцію за останніх 5 днів у нас становить 115 випадків; інтенсивний показник захворюваності становить 218 випадків, а межа помаранчевої зони — до 240”, – зазначив начальник міського відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак.

Отже, обласний центр — за крок до переведення у червону зону. Чи відбудеться це, залежить від виконання карантинних правил жителями міста.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

На Тернопільщині – знову три смерті від COVID-19

Півтори сотні інфікованих коронавірусом виявили за добу на Тернопільщині

За дотриманням карантину в Тернополі будуть стежити мобільні групи

Тернопільщина – на другому місці в Україні за кількістю хворих на COVID-19