Через ускладнення епідемічної ситуації на Тернопільщині не дозволятимуть послаблень карантину.

Таке рішення прийняли під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Втім, додаткових вимог теж не вводитимуть.

Протягом тижня найбільше випадків зараження COVID-19 зареєстровано у Бережанському, Збаразькому, Монастириському, Чортківському, Тернопільському районах та в місті Тернополі. У цих населених пунктах посилять контроль дотриманням санітарно-епідеміологічних правил.

“Спостерігаємо погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 у Тернопільській області. Продовжують хворіти 1075 осіб, з них 144 перебувають на стаціонарному лікуванні, з яких 15 – на кисневій масці, 17 – на кисневому концентраторі. Близько 30 хворих у важкому стані. Це пов’язано з тим, що люди не до кінця розуміють складність ситуації із захворюваністю, яка і виникає через недотримання саме карантинних заходів. Зокрема, у Монастириському районі майже усі хворі перебувають у важкому стані. Показник летальності від COVID-19 у Тернопільський області один з найнижчих – 1,4%, в Україні – 2,4%”, – наголосив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук.

Нагадаємо, 31 липня у загальноосвітніх школах на Тернопільщині випускникам вручатимуть атестати. Всі учасники урочистостей повинні дотримуватися дистанції та маскового режиму. За проведення останніх дзвоників відповідальні керівники навчальних закладів.

Софія Романська

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