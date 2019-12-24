Згідно результатів дослідження Соціологічної групи Рейтинг, 25% опитаних українців підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. 64% респондентів проти такої ідеї.

Ще 7% зазначили, що їм байдуже це питання і 4% – не змогли відповісти.

У динаміці зросла кількість тих, хто висловлюється на підтримку перенесення дати святкування Різдва (у 2016 році лише 15% підтримували цю ідею, 69% – були проти).

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на Заході: 43% підтримують і майже стільки ж не підтримують. У інших макрорегіонах опитані скоріше проти перенесення: у Центрі 23% – за і 66% – проти, на Півдні – 15% і 74% відповідно, на Сході – 14% і 74%. Дещо більше підтримують цю ініціативу більш забезпечені та опитані середнього й старшого віку.

Аудиторія: мешканці України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за регіонами, типом поселення, віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 5-8 грудня 2019 р.