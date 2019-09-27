На своїй сторінці у фейсбуці представники Тернопільського осередку партії «Національний Корпус» висловили обурення черговою спробою Почаївської Лаври УПЦ МП отримати у постійне користування земельні ділянки площею 2,5 гектари, тож сесія Почаївської міської ради 30 вересня обіцяє бути «гарячою».

«ВОСЬМИЙ РАЗ МОСКОВСЬКІ ПОПИ СПРОБУЮТЬ ПРИВЛАСНИТИ ЗЕМЛЮ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ

Львівський апеляційний адміністративний суд знову зобов’язав Почаївську міськраду розглянути рішення про передачу у постійне користування Почаївській лаврі трьох земельних ділянок площею 2,5 гектари. Вже у понеділок, 30 вересня, на черговій сесії міськради, депутати розглядатимуть дане питання. Минулого року, задля позитивного рішення, представники лаври, намагались підкупити депутатів.

Ще у 2015 році Почаївська лавра звернулась до міської ради з проханням передати їй у власність три земельні ділянки площею 2,5 гектари, зокрема біля будівлі семінарії і лаври. Депутати попереднього скликання відмовили у проханні і відклали розгляд питання на час бойових дій на Донбасі. До нинішнього депутатського складу представники лаври звертались тричі з цим проханням. Але обранці відмовляли у розгляді питання.

Почаївська лавра з 1713-го до 1832 року була власністю монахів-василіан Греко-католицької церкви, які на горі збудували головний Свято-Успенський храм лаври за фінансування графа Миколи Потоцького. Російський імператор Микола І забрав Почаївську лавру в Греко-католицької церкви і віддав її Російській православній церкві. Роки української історії лаври Російська православна церква замовчує. На сьогодні Почаївську лавру охороняє приватна охорона, яку найняли представники Московського патріархату. Немає інформаційної таблички при вході, що лавра має статус державного заповідника. Почаївська лавра є форпостом «русского мира» в регіоні», – ідеться у дописі.