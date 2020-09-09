Навчальні заклади червоної епідемічної зони на Тернопільщині перейшли на дистанційне навчання.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. З 7 вересня в онлайн-режимі працює 243 заклади освіти області.

До “червоної” зони епідемічної небезпеки належать Тернопіль, Бережани, Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони. У цих населених пунктах навчання проходить дистанційно.

“Навчальні заклади у “помаранчевій” зоні працюють з дотриманням карантинних вимог. Ті райони і заклади загальної середньої освіти, які знаходяться у “червоній” зоні мали б припинити навчання у закладах загальної середньої освіти та інших закладах освіти. До інших закладів освіти належать як дошкільні заклади, так і позашкільні заклади. Тому них мали б припинитися заняття. Якщо говорити про райони, які знаходяться у “червоній” зоні, то усі вони виконали рішення ТЕБ та НС, і навчання проходить дистанційно. Якщо говорити про місто Тернопіль, яке перебуває у «червоній зоні», навчальний процес відбувається у закладах загальної середньої освіти, дошкільних закладах та позашкільних. В даному випадку керівники опираються на рішення міської комісії ТЕБ та НС», – розповідає Ольга Хома.

Нагадаємо, на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом було прийнято рішення продовжувати у тернопільських школах і садках навчальний процес в очному форматі. Відтак поліція влаштувала рейди освітніми закладами міста та притягнула їхніх керівників до відповідальності. Чи доведеться платити штрафи, вирішуватиме суд.

Софія Романська

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