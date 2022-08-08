Хтось може іронічно посміхнутися, навіть повести мову про певний снобізм – мовляв, як ми вже полюбляємо, щоб до нас завітав хтось із світових знаменитостей, щоб “покрасуватися” у променях його слави. Але в ситуації, в якій опинилася нині Україна, це все сприймається зовсім інакше. Приїзд до нас когось із світових “celebrities” – це свідчення того, що ми у своїй боротьбі з цинічним і жорстоким ворогом не самотні. І що нас підтримують люди, думка яких для світу інформативна і важлива.

Саме з розряду таких візитів – приїзд до Києва дуже популярної нині в світовому кіно американської актриси і продюсерки Джессіки Честейн. Тендітна, витончена і одухотворена уроджена Каліфорнії й переконана вегетаріанка, як повідомляється, побувала в дитячій лікарні “Охматдит”, з’їздила в тяжко поранений війною Ірпінь, а також зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. З урахуванням однієї з відомих кіноробіт Честейн може здатися не позбавленою інтересу одна асоціація: 9 років тому вона зіграла головну роль в фільмі “Ціль номер один”, в якому розповідається про багаторічне полювання спецслужб США на лідера “Аль Каїди” Усаму Бен Ладена. Особисто для мене роль Джессіки в цій стрічці – улюблений жіночий образ за багато років. Протягом майже всього екранного часу її героїня – агент ЦРУ на ім’я Майя – з фанатичною наполегливістю вистежує головного терориста світу, долаючи при цьому ще й скепсис, а то й опір своїх колег. У ній присутня все та ж делікатність та витонченість ніжної квітки і водночас – залізна рішучість і безжалісність (“Вашингтон каже, що вона – вбивця” – так характеризує її шеф резидентури в пакистанському Кабулі). Ота сама ніжна, чарівлива вбивця, врешті-решт, досягла мети: головного ворога Америки, завдяки її наполегливим старанням, було знищено в його власному лігві. Жартома подумалося: а, може, ота сама “ЦРУшниця Майя”, окрім візиту в “Охмадит” і поїздки до Ірпеня, ще й поділилася з українським колегами своїм досвідом, який допоміг би їм вистежити місце перебування головного терориста нинішнього часу? Вистежити – і спрямувати на нього щось вагоме в тротиловому еквіваленті. Зрозуміло, що потаємний будинок в пакистанському Абботабаді, де переховувався до самої своєї смерті бородатий вахабістський ісламіст – це не бункери на просторах “Расеи”, де нині зазвичай “коротает время” ботоксний правитель, але… фанатичне бажання плюс професіоналізм, як продемонструвала героїня Честейн в “Цілі номер один”, чогось таки вартують…