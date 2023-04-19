“Чи не час бути свідомими?”: на Тернопільщині розгулялися вандали. ФОТО

Черговий акт вандалізму зафіксовано у Лановецькій громаді.

Про це повідомили на сторінці міської ради.

“Із настанням теплих весняних днів на території Лановецької громади почастішали акти вандалізму. Відтак комунальне підприємство з благоустрою щораз виявляє зіпсоване майно, поламані елементи вуличних тренажерів чи дитячих майданчиків. Усі ці несправності виправляються власними силами, але негативно впливають на загальний клімат у громаді. Тому закликаємо усіх не псувати комунальне майно, не нищити те, що створено і облаштовано для загальних потреб мешканців громади.

Сьогодні ми стоїмо перед творенням нової країни, яку будемо відроджувати після нашої Перемоги. Тож чи не час бути свідомими та гідними українцями?”.