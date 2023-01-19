Генератор — це актуальна потреба для власників приватних будинків та дач. Але чи можна знайти недороге джерело електроенергії, що буде справно працювати? Спробуємо розібратися.

Зараз генератори вже подешевшали та їх вибір більший, ніж на початку масових відключень світла. Дилери розуміють, що на бензинові генератори в Україні попит впав, оскільки багато бізнесменів та власників будинків давно їх придбали. Тому саме зараз — влучний момент робити вигідну покупку.

Чому варто купити саме бензиновий генератор

По-перше, він коштує дешевше, ніж дизельний. Але окрім ціни, в нього ще є низка особливостей, що робить вибір саме цього типу більш вдалим:

він менше забруднює повітря порівняно з дизельним;

не дуже шумить під час використання;

легко вмикається навіть за низьких температур.

Однак у бензогенератора є й важливий недолік — тип палива. Бензин в Україні зараз не дуже дешевий. Однак ви можете заощадити на паливі, якщо будете заправлятися бензином на одній і тій самій АЗС та отримаєте картку з бонусами як постійний клієнт.

Як заощадити при виборі потужності

Щоб ваша покупка вас не розчарувала у майбутньому, важливо максимально детально прорахувати, що і як ви будете вмикати. Якщо оберете занадто низьку потужність, її може не вистачити. Гірше, якщо трапиться поломка, що понесе за собою збитки. Якщо потужність буде занадто великою — переплачуватимете за генератор як під час покупки, так і в процесі використання.

Оптимальна потужність для звичайного будинку чи дачі — 3–5 кВт. При цьому на 3 кВт ви зможете увімкнути світло та користуватися холодильником, телевізором або комп’ютером. На 5 кВт вже можна підключати більш витратні прилади типу фена, обігрівача, блендера тощо.

Під час розрахунку потужності пам’ятайте, що деякі пристрої в момент увімкнення беруть у 2–3 рази більше току, ніж при звичайному користуванні. Інформацію про пусковий ток ви завжди можете знайти в інструкції до конкретної моделі техніки.

Як бути зі стабілізатором

Хоча моделі зі стабілізатором можуть коштувати дорожче, ніж аналоги без нього, цей прилад краще мати. Перепади напруги можуть пошкодити як сам генератор, так і вашу побутову техніку. І ремонт вийде дорожче в рази. Тим більше, значна частина звичайних приборів дуже тендітна в цьому сенсі. Так, стрибок напруги навіть на 20 одиниць вгору чи вниз може вивести з ладу:

бойлер;

обігрівач;

смартфон;

телевізор;

холодильник;

кліматичну техніку.

Тож краще не ризикувати й забезпечити стабільний рівень напруги у своєму будинку.

Заводити вручну чи брати електростартер

Моделі з ручним стартером коштують дешевше, ніж електронні. Для такого типу включення треба прикладати фізичні зусилля. Нічого складного в цьому немає, якщо мова йде про непотужні моделі до 3 кВт. Але якщо у вас генератор на 5 кВт та більше, то він буде вже заводитися зі значними зусиллями.

Як заощадити при покупці

Якщо коротко, то покупайте у перевірених і великих продавців. Вони частіше пропонують знижки, вигідні умови розстрочки та безкоштовну доставку. Наприклад, в магазині Алло можна заощадити від 3 до 10 тисяч гривень на окремих моделях, а також отримати кэшбэк і доставку.